Equinor i Polenergia złożyły wnioski o wsparcie dla offshore

Udziałowcy projektów wiatrowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III - norweski Equinor i Polenergia złożyli w piątek do Prezesa URE wnioski o przyznanie wsparcia w ramach I fazy wparcia dla offshore.

Polenergia podkreśliła, że nie ma jeszcze rozporządzenia określającego cenę maksymalną i zastrzegła, że dopiero po wydaniu rozporządzenia z ceną udziałowcy MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III przeprowadzą analizy i podejmą ostateczną decyzję co do podtrzymania złożonych wniosków o wsparcie.

Zgodnie z ustawą minister właściwy ds. klimatu określi w rozporządzeniu cenę maksymalną za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącą podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda w ramach systemu wsparcia.

"Obecnie oczekujemy na decyzję ministerstwa klimatu w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną w systemie wsparcia dla morskich farm wiatrowych. To warunkuje dalszy rozwój tych projektów i rodzącego się w Polsce sektora morskiej energetyki wiatrowej" - podkreślił prezes Equinor Polska Michał Kołodziejczyk.

W projekcie rozporządzenia resort zaproponował 301,5 zł za MWh. W czasie konsultacji inwestorzy wskazywali, że ten poziom jest zbyt niski i może uniemożliwić realizację części projektów w ramach pierwszej fazy systemu wsparcia. Ministerstwo Aktywów Państwowych zaproponowało, by cenę maksymalną dla energii z offshore zmienić na nie niższą niż 325,62 zł za MWh, a Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej - 372,17 zł za MWh.

Według pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski "została ustalona pewna rekomendacja", jednak - jak zastrzegł w piątek - nie może jej ujawnić. "W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie uzgodnieniowe na poziomie członków Rady Ministrów. (...) Myślę, że w przyszłym tygodniu informacja będzie podana opinii publicznej" - oświadczył Zyska.

Jak podała Polenergia, we wnioskach wraz z Equinorem spółka zobowiązała się w terminie 7 lat od wydania przez Prezesa URE decyzji określających cenę wsparcia do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej z morskich farm.

Dodatkowo na zabezpieczenie tego zobowiązania spółki projektowe MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk II ustanowiły zabezpieczenie w formie gwarancji bankowych do łącznej wysokości 43,2 mln zł dla każdej z nich.

Łączna moc MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III to 1440 MW. Ich odległość od brzegu wyniesie od 22 do 37 km, a powierzchnia obu farm to 241 km kw. Głębokość Morza Bałtyckiego na obszarze obu farm wynosi od 23 do 41 m.

Equinor pełni w tych projektach rolę operatora w fazie ich rozwoju, budowy i eksploatacji. Polenergia odpowiada za uzyskanie wszystkich pozwoleń oraz zarządzanie sprawami krajowymi związanymi z rozwojem projektu.

"Polska wyznaczyła ambitne cele dla morskiej energetyki wiatrowej w ramach szerokiej transformacji energetycznej. Equinor chce być wiodącym partnerem w tym procesie. Złożone wnioski o przyznanie wsparcia dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III są kamieniem milowym dla naszych projektów" - zaznaczył Kołodziejczyk.

Equinor (dawniej Statoil) to kontrolowany przez państwo norweski koncern z aktywami o wartości ponad 100 mld dol. i przychodami przekraczającymi 60 mld dol. To drugi co do wielkości dostawca gazu na rynki europejskie oraz największy operator wydobycia węglowodorów w Norwegii. Firma inwestuje także w źródła odnawialne, m.in. rozwija klastry morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, przy wschodnim wybrzeżu USA oraz na Morzu Bałtyckim.

W Polsce Equinor zaangażowany jest w trzy projekty morskiej energetyki wiatrowej: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Equinor i Polenergia posiadają po 50 proc. udziałów w każdym z trzech projektów.

Polenergia to spółka akcyjna, prywatna firma energetyczna pośrednio kontrolowana przez Dominikę Kulczyk. Co najmniej 20,47 proc. akcji mają OFE.