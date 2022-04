ESG - moda czy nowa religia współczesnego kapitalizmu?

Environmental, social, corporate governance - akronim ESG odnoszący się do środowiskowej, społecznej i zarządczej odpowiedzialności biznesu zna dziś niemal każdy, nie wszyscy jednak do końca wiedzą, o czym tak naprawdę mowa. Na najważniejsze pytania związane z ESG postaramy się odpowiedzieć w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbędzie się od 25 do 27 kwietnia.

We wtorek 26 kwietnia, o godz. 11:30 będziemy świadkami debaty „ESG - nowe ramy strategii biznesowych”.

Z przedstawicielami biznesu porozmawiamy, o tym, co konkretnie robią w zakresie środowiskowej, społecznej i zarządczej odpowiedzialności biznesu. Jakie są wyzwania przed branżą na tym polu. Jak rozwiązują problem łańcuchów dostaw i zrównoważonego rozwoju dostawców.

Odpowiemy na pytania, jak szybkie są wymogi związane z ESG, co oznaczają dla realiów biznesowych, jak to zrobić bezboleśnie. Jak raport ESG powinien wyglądać w praktyce

Omówimy dyrektywę w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jakie nowe obowiązki i na kogo nakłada? Czy nie grozi nam przeregulowanie? Wyjaśnimy, czym jest taksonomia i jak korzystać z tego narzędzia.

Zwrócimy uwagę na zmianę percepcji, wagi politycznej, społecznej czy gospodarczej zagadnień z obszaru klimatu i energii.

W sesji swój udział potwierdzili:

• Rafał Brzoska, prezes, InPost,

• Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. ESG, LPP,

• Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski,

• Łukasz Niewola, dyrektor komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju, Lux Med,

• Agnieszka Skorupińska, partner, lider praktyki prawa ochrony środowiska oraz koordynator zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, kancelaria CMS,

• Jan Rączka, starszy doradca, PwC,

• Jarosław Romanowski, członek zarządu, Ciech,

• Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG, Żabka Polska.

Cały czas można rejestrować się do udziału w Europejskim Kongresie Gospodarczym. Zapraszamy.

