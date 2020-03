ESL stworzyło w Katowicach centrum produkcyjne turniejów e-sportowych

Organizująca międzynarodowe mistrzostwa e-gamingowe spółka ESL uruchomiła właśnie swoje centrum produkcyjne w Katowicach.

ESL Production Hub będzie odpowiedzialny za realizację międzynarodowych turniejów e-sportowych. W hubie o powierzchni 8 tys. m kwadratowych jest 6 studiów wielkopowierzchniowych. W każdym z nich możliwa jest produkcja wideo z udziałem kilkuset osobowej publiczności. Największy z obiektów dysponuje powierzchnią ok. 2,5 tys. m kwadratowych. Ponadto, w centrum znajduje się 12 mniejszych studiów, przeznaczonych do innych formatów, jak wywiady czy sekcje komentatorskie. Obecnie w kompleksie zatrudnionych jest 150 osób. Docelowo ma w nim być realizowanych kilkadziesiąt produkcji rocznie. Spółka nie informuje o koszcie tej inwestycji.

"Aktualnie, w naszej katowickiej komórce powstają produkcje na rynki EMEA, a także globalne. Jest to pierwszy Hub produkcyjny ESL i będzie on referencyjny dla kolejnych, które będziemy tworzyć w przyszłości" - zapowiedział managing director w ESL Gaming Polska Aleksander Szlachetko.

"Nasze przychody jako organizatora turniejów e-sportowych pochodzą z dwóch, głównych źródeł. Pierwszy nazywamy owned and operated, czyli turnieje pod naszą własna marką, jak Intel® Extreme Masters w Katowicach czy ESL One w Nowym Jorku. W tym przypadku zarabiamy na kontraktach sponsorskich, sprzedaży praw medialnych, przestrzeni reklamowej czy stoisk dla wystawców. Drugi filar to tzw. white label, w ramach których świadczymy usługi dla innych firm, głównie wydawców gier. W obu wypadkach korzystamy z zasobów Hubu. Czy to w zakresie przygotowania materiałów wideo, czy realizacji całych turniejów w wariancie studyjnym" - wyjaśnił Aleksander Szlachetko.

Katowicki ośrodek produkcyjny składa się z kilku mniejszych centrów kompetencyjnych. Współtworzą go: hub graficzny, który projektuje stoiska, sceny, pakiety graficzne do produkcji telewizyjnej. Obecnie trwają prace nad pełnym wdrożeniem operacyjnym komórki odpowiedzialnej za produkcje wideo.

Na decyzję o wyborze Polski, a w szczególności Katowic, jako lokalizacji Production Hub wpłynęło kilka czynników. "Po pierwsze dysponujemy doświadczonym zespołem, po drugie bazą pomieszczeń i budynków, które umożliwiają rozwinięcie skrzydeł. Ponadto, miasto jest dobrze skomunikowane poprzez lotniska w Katowicach i Krakowie. Jest to właściwe centrum Unii Europejskiej" - powiedział global chief operations officer w ESL Krzysztof Pikiewicz.

Firma e-sportowa ESL jest częścią MTG - międzynarodowej grupy cyfrowej rozrywki. Organizuje liczne turnieje online i offline: ESL One, Intel® Extreme Masters, ESL Pro League, Mistrzostwa Krajowe ESL, puchary amatorskie i systemy matchmakingowe.

W miniony weekend z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy przedstawiciele władz samorządowych Katowic i Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisali w Katowicach list intencyjny ws. budowy hubu technologiczno-gamingowego w tym mieście. Tzw. Dzielnica Nowych Technologii ma powstać na terenach zlikwidowanej niedawno, a działającej przez blisko 200 lat kopalni Wieczorek, przy zabytkowym szybie Pułaski.