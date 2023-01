Estoński CIT. Dobry podatek, do którego zniechęca skutecznie fiskus

Przedsiębiorcy są zniechęcani do Estońskiego CIT-u, alarmuje Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie. Kontrowersyjne interpretacje "ukrytych zysków" czy "wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą" to częsta praktyka organów podatkowych.

Zdaniem Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie fiskus zastawia pułapki na przedsiębiorców stosujących Estoński CIT.

Izba oczekuje, że Ministerstwo Finansów wyda ogólną interpretację prawa podatkowego, która wyjaśniłaby sposób rozumienia definicji „ukrytych zysków” i „wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą”.

Sam podatek Izba ocenia pozytywnie i wskazuje, że poprawia on sytuację wielu firm.

Estoński CIT od roku robi się coraz bardziej popularny, gdyż w swoich założeniach jest sporym uproszczeniem rozliczeń podatkowych – przekonują eksperci Północnej Izby Gospodarczej. Niepokojące jest więc to, że interpretacje podatkowe wydawane przez organy podatkowe są coraz częściej niekorzystne dla przedsiębiorców. Mowa o interpretacji pojęcia „ukrytych zysków” i „wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą”.

– Rok 2022 minął nam pod znakiem „oswajania” Polskiego Ładu. Gospodarka powinna zmierzać do jak najszerszego upraszczania podatków i takich interpretacji przepisów, by przedsiębiorcy wiedzieli, jak korzystać z takiego mechanizmu jak Estoński CIT – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Przedsiębiorcy nie są pewni Estońskiego CIT-u. Winna KAS?

Jak mówią eksperci Północnej Izby Gospodarczej, Estoński CIT to rozwiązanie pozytywne, bo opodatkowuje wyłącznie zyski wypłacone wspólnikom. Daje to w istocie duży impuls rozwojowy dla tych spółek, których właściciele chcą reinwestować zyski, rezygnując z ich wypłaty. Oczywiście nie oznacza to braku opodatkowania – ta forma przesuwa obowiązek zapłaty podatku dopiero na moment podjęcia uchwały o wypłacie zysku.

- Negatywnym elementem jest interpretacja pojęcia „ukrytych zysków” i „wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą” przez fiskusa. To niesamowite, że Ministerstwo Finansów otwarcie zachęca od roku przedsiębiorców, aby ich spółki przeszły na prorozwojowy podatek, a jednocześnie toleruje wydawania skrajnie niekorzystnych interpretacji nowego prawa przez Krajową Administrację Skarbową – uważa Michał Wojtas, ekspert podatkowy i skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Według eksperta nie do zaakceptowania jest to, żeby za ukryte zyski uznawać zwykły wynajem nieruchomości niezbędnej w działalności swojej spółki lub jakąkolwiek transakcję z właścicielem, mimo że jest przeprowadzana na warunkach rynkowych.

– To nie tylko zastawianie pułapek podatkowych na „estończyków”, ale elementarne ignorowanie zasad wykładni prawa podatkowego – dodaje Michał Wojtas.

Postulat wydania interpretacji ogólnej lub nowych objaśnień podatkowych

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie oczekuje, że Ministerstwo Finansów wyda ogólną interpretację prawa podatkowego, która wyjaśniłaby sposób rozumienia definicji „ukrytych zysków”, które odnoszą się do wszelkich świadczeń mających związek z prawem do udziału w zysku spółki. Eksperci Izby przekonują, że definicja ta zawiera bowiem otwarty katalog przykładowych „ukrytych zysków”, co na przykładzie wydawanych interpretacji prowadzi do dowolnej interpretacji analizowanych stanów faktycznych.

Podobna sytuacja ma mieć miejsce w zakresie interpretacji zdarzeń ujmowanych jako „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl