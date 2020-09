Estoński CIT jak polisa ubezpieczeniowa dla gospodarki

- Nie wiemy, ile środków zostanie przeznaczone na reinwestycje, ale nawet jeśli te środki pozostaną w firmie, będzie to dla niej poduszka bezpieczeństwa, ułatwiająca utrzymanie się na rynku. To pewna polisa ubezpieczeniowa dla gospodarki, zwłaszcza dla sektora MŚP – wyjaśniał Jan Sarnowski, podsekretarz stanu, pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT w Ministerstwie Finansów w czasie sesji "Zmiany w podatkach" w ramach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Estonia, która wprowadziła go 20 lat temu, i Łotwa (przez 3 lata) odniosły wielki sukces.– Nie wiemy, ile środków zostanie przeznaczonych na reinwestycje, ale nawet jeśli te środki pozostaną w firmie, będzie to dla niej poduszka bezpieczeństwa, ułatwiająca pozostanie na rynku. To pewna polisa ubezpieczeniowa dla gospodarki, zwłaszcza sektora MŚP – wyjaśnia Jan Sarnowski.Według Tomasza Rolewicza, przedsiębiorcy czekają na estoński CIT. Jego zdaniem cechują go trzy główne cechy: prostota, dobra filozofia myślenia i sprawozdawczość. – Adresujemy to do małych przedsiębiorstw. Często to są podmioty, które nie są wyposażone w wyspecjalizowane służby podatkowe – zwraca uwagę przedstawiciel EY i szacuje liczbę firm, które obejmie estoński CIT, na 30-40 tys.Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, zaznacza, że przy okazji obecnych zmian w podatkach mamy do czynienia nie tylko ze spojrzeniem fiskalnym na podatki. Są one instrumentem polityki rozwojowej czy ułatwiającym firmom przejście przez kryzys pandemiczny.- CIT estoński to niejedyna propozycja prorozwojowa. Wspólnie z Ministerstwem Finansów wypracowaliśmy preferencję, ulgę podatkową, która ma dać impuls fiskalny dla polskich firm w kwestii inwestycji w produkcję, w automatyzację, linie produkcyjne – wyjaśnia Marek Niedużak.To m.in. efekt sukcesu, jaki odniosła ulga na badania i rozwój. Podobnie będzie też można dodatkowo odliczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.- Robotyzacja, cyfryzacja to obszary, w których Polska jest trochę z tyłu - nawet jeśli porównamy się do najbliższego regionu - Węgier, Czech czy Słowacji. Jeśli porówna się zagęszczenie robotów w przemyśle, to w Polsce jest gorzej niż we wspomnianych krajach, a kraje te nie są liderami. Widzimy tu przestrzeń, by zwiększyć efektywność polskiego przemysłu – mówi Marek Niedużak.- Chcemy przebudować system opodatkowania działalności gospodarczej w taki sposób, aby obciążenia związane z rozliczeniem podatku zwiększały się w miarę wzrostu przedsiębiorstwa – wyjaśnia Jan Sarnowski. - W przypadku, gdy mamy do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą, chcemy, by docelowym modelem opodatkowania był ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W sytuacji, gdy taka firma się rozwija, chcemy, by wszedł estoński CIT - dodaje.Jak zapowiada Jan Sarnowski, w ciągu dwóch tygodni Ministerstwo Finansów przedstawi nową propozycję w sprawie progów dochodowych w estońskim CIT, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Jak zapowiada wiceminister, podobnie od tej daty wejdą również w życie zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.Od przyszłego roku mają też obowiązywać ulgi podatkowe na prototyp i uruchomienie w Polsce linii produkcyjnych. Ulgi te mają wypełnić "lukę" między ulgą badawczo-rozwojową (na start) a ulgą IP Box.Jak wyjaśnił Jan Sarnowski, ulga na prototyp ma pozwolić na „przeniesienie pewnego dorobku, również intelektualnego (...) na język praktyki i bardzo konkretny produkt, który później będzie podlegał komercjalizacji". Ulga na otwarcie w Polsce linii produkcyjnych wcześniej nazywana była ulgą na automatyzację i robotyzację produkcji.