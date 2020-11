Euforia na giełdzie. Indeksy mocno w górę

Po bardzo dobrym ubiegłym tygodniu w poniedziałek (9 listopada) warszawska giełda kontynuowała szybki marsz w górę. WIG 20 wzrósł o 4,02 proc. Tym razem paliwa do wzrostów dostarczyła informacja o skuteczności szczepionki, którą opracowuje niemiecki koncern Pfizer. To spowodowało, że zazieleniły się wszystkie ważniejsze światowe parkiety.

Na przeciwległym biegunie znalazły się natomiast akcje spółek, które w ostatnich tygodniach cieszyły się większym powodzeniem, „korzystając” z pandemii. W odwrocie znalazły się papiery Allegro i CD Projekt, które traciły odpowiednio 1,6 i 3 proc. Mocno zjechały ceny akcji spółek medycznych _ papiery Biomedu Lublin potaniały o ponad 13 proc., Mercatora – nawet o 17 proc.Zobacz też: Giełda doświadcza gamingowej bańki. Pęknięcie będzie bolesne Dobry poniedziałek nastąpił po najlepszym od 12 lat tygodniu na GPW. Indeks WIG 20 rósł codziennie i łącznie zwiększył swoją wartość o 12 proc. To najlepszy wynik od października 2008 roku, gdy giełda odbiła się w górę aż o 17 proc. po wcześniejszych panicznych spadkach wywołanych bankructwem Lehman Brothers i wybuchem kryzysu finansowego na świecie.Na rynku walutowym, przez większość dnia złoty się umacniał, około godziny 16 impet wyparował i nasza waluta zaczęła wracać do porannych poziomów. Euro kosztowało 4,48 zł (chociaż w ciągu dnia kurs sięgał 4,46 zł), dolar sięgał poziomu 3,80 zł chociaż wcześniej kosztował nawet poniżej 3,75 zł.Silne wzrosty zanotowały też indeksy na ważniejszych europejskich giełdach 7,59 proc wzrósł francuski CAC, prawie 5 proc. wzrost zanotował niemiecki DAX.Czy te wzrosty to zapowiedź powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostową. W dalszej perspektywie (o ile można w ogóle stawiać długoterminowe prognozy) raczej tak. Do zadziałania efektu szczepionki pozostało jeszcze trochę czasu, a po drodze mamy drugą fale koronawirusa i możliwe lockdowny.- Abstrahując teraz od procedur i realnego dostarczenia (szczepionki – przyp. red.) jej na rynek, giełdowe byki w pewnym sensie wystrzelały się z tematów, które można by jeszcze eksploatować. Zyski zrobiły się bardzo pokaźne i warto zdawać sobie sprawę z tego, że są to sprzyjające okoliczności do wygenerowania jakiegoś przesilenia po tym tygodniu szaleńczych wzrostów – przestrzega Tomasz Gessner, analityk Exerii.