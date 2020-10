Euler Hermes: Rekordowe liczby niewypłacalności w 2020 r.

Liczba opublikowanych niewypłacalności polskich firm w 2020 r. jest rekordowa - wynika z informacji firmy Euler Hermes, działającej w sektorze ubezpieczeń należności. W III kw. liczba niewypłacalności była najwyższa w historii, w ciągu 9 miesięcy 2020 r. - najwyższa od dekady.

W III kw. liczba niewypłacalności opublikowanych w oficjalnych źródłach - Monitorach Sądowych i Gospodarczych sięgnęła 369. W ciągu trzech kwartałów 2020 r. opublikowano informacje o 849 niewypłacalnościach, czyli o 12 proc. więcej niż przed rokiem i najwięcej w obecnej dekadzie - poinformował Euler Hermes.

III kwartał 2020 r. to bez wątpienia najgorszy kwartał w historii w kontekście niewypłacalności polskich firm. W lipcu w oficjalnych źródłach opublikowano ich 131, w sierpniu 111 i we wrześniu 127.

W ocenie firmy, kontynuacja przez trzy miesiące z rzędu - lipiec, sierpień i wrzesień - wysokiej liczb niewypłacalności świadczy o trendzie stałego ich wzrostu, a nie tylko o publikacji orzeczeń odłożonych w czasie.

Z analiz Euler Hermes wynika też, że w ciągu 9 miesięcy 2020 r. wzrost liczby niewypłacalności w usługach sięgnął 50 proc. rok do roku, w sumie było ich 292.

Rekordowa w XXI w. jest też liczba niewypłacalności firm produkcyjnych. Wzrost rok do roku w II kwartale wyniósł 32 proc., a w ciągu 9 miesięcy - 16 proc., co przekłada się na 228 firm.

W III kwartale o 45 proc., do 48 wzrosła liczba niewypłacalnych hurtowni. Euler Hermes zwraca uwagę, że duża ich część dotyczyła tych dystrybuujących towary konsumpcyjne czy materiały budowlane, czyli te cieszące się popytem.

Firma zwraca też uwagę na najwyższą w tym stuleciu miesięczną liczbę niewypłacalności w usługach - 54 firmy we wrześniu. To efekt orzeczeń, które zapadały we wrześniu i sierpniu, a były składane niewiele wcześniej - czyli w warunkach pełnego otwarcia sektora usług, wsparcia go przez tzw. "bony turystyczne" czy znacznego zmniejszenia skali wyjazdów zagranicznych i tym samym preferencji dla krajowego sektora turystyki - zauważa Euler Hermes.