Euro i frank szwajcarski umacniają się wobec złotego

W czwartek euro w stosunku do środowego zamknięcia notowań umacniało się wobec złotego o 0,31 proc., do prawie 4,60 zł, frank szwajcarski o 0,58 proc., do ponad 4,49 zł; dolar osłabiał się o prawie 0,03 proc., dochodząc do prawie 4,31 zł.

W środę na zamknięciu euro kosztowało 4,58 zł, dolar 4,3 zł, a frank szwajcarski ok. 4,47 zł.

