W piątek (15 września) rano kurs złotego do euro lekko stracił i wspólna waluta kosztowała nieco ponad 4,63 zł, zaś dolar nieznacznie potaniał do złotego.

W piątek rano kurs złotego w stosunku do głównych walut zmienił się nieznacznie. Do euro złoty tracił 0,02 proc. i wspólna waluta ok. godz. 8.10 kosztowała nieco ponad 4,63 zł, zaś dolar taniał do złotego o 0,05 proc. i kosztował blisko 4,35 zł. Także frank nieznacznie tracił do złotego i kosztował niespełna 4,86 zł.

W czwartek (14 września) po południu euro kosztowało prawie 4,64 zł, dolar kosztował prawie 4,35 zł, a frank - 4,86 zł.









