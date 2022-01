Euro ma już 20 lat a Polska wciąż poza strefą. Czy słusznie?

1 stycznia 2002 roku do obiegu w 11 krajach Unii Europejskiej wprowadzona została nowa waluta - euro. To była największa w historii operacja wymiany walut. Trudno było wówczas przewidzieć, jak ten projekt się rozwinie, jednak i dziś - mimo upływu 20 lat - zwolennicy i przeciwnicy nadal się spierają nad sensem istnienia wspólnej waluty.

Wspólna waluta w dobie pandemii

Polska a sprawa euro

Jest o czym rozmawiać

Specyficzna sytuacja dotyczy dwóch państw Czarnogóry i Kosowa, które przyjęły euro jednostronnie, nie są członkami euro strefy, nie mają także prawa do bicia własnych monet. W tych przypadkach przyjęcie euro odbyło się niejako tylnymi drzwiami poprzez fakt, że wcześniej walutą tych państw była marka niemiecka. Banki centralne niemal każdego dnia wysyłały do Niemiec worki z milionami marek i na bieżąco wymieniały je na nową walutę.Nieco inna, chociaż też ciekawa jest sytuacja państw, które nie są formalnie częścią Unii Europejskiej, ale ich symbioza z tą organizacją gospodarczą jest naturalna. Mowa tu o Republice San Marino i Watykanie powiązanych z Włochami, oraz Monako i Andorze powiązanych z Francją i Hiszpanią. Te cztery państwa mają prawo do bicia swoich monet według corocznego ustalanego przez Europejski Bank Centralny limitu. Monety te cieszą się dużym zainteresowaniem kolekcjonerów. Dla pełnej informacji warto powiedzieć, że mimo upływu lat nadal w Niemczech można wymienić marki na euro. Co roku kilka milionów marek odnalezionych w starych książkach, siennikach i innych nietypowych miejscach trafia do Bundesbanku i jest wymieniona na euro.Argumenty za i przeciw wspólnej walucie podnoszone od lat są niemal takie same. "Za" to przede wszystkim większy dostęp do kapitału i niższe stopy procentowe wspomagające rozwój, zmniejszenie kosztów obsługi i emisji długu, stabilny kurs i oszczędności w wymianie gospodarczej."Przeciw" przyjęciu euro przemawia - zdaniem wielu ekonomistów - utrzymanie niezależnej polityki kursowej, niższy poziom cen, zmniejszenie ryzyka baniek spekulacyjnych, w tym w budownictwie mieszkaniowym.Ostatnie lata i miesiące skutecznie te tezy zweryfikowały i postawiły zupełnie nowe zadania do rozwiązania. Utrzymywanie deficytu finansów publicznych w ryzach jest w dobie pandemii niemożliwe, drukowanie pieniądza tzw. covidowego i ponad standardowe zachowania EBC, ale także banków centralnych Czech, Danii, Szwecji, pokazują, że obok teorii ekonomii jest także praktyka, która weryfikuje te hipotetyczne założenia.Waluta euro w swoim 20-letnim życiu przeszła wiele zawirowań. Mowa tu rzecz jasna o kryzysie i praktycznej niewypłacalności Grecji, o bańce budowlanej w Hiszpanii i Portugalii, wysokim ponad wszelką miarę deficycie we Włoszech. Jedna waluta, przy różnym poziomie życia, odmiennej gospodarce, nie wspominając już o mentalności obywateli, stanęła przed nie lada wyzwaniami. Jednak trwa i stanowi niemal 30 proc. światowych rezerw walutowych.Dla porównania, w polskich rezerwach NBP euro stanowi 20 procent, a dolar amerykański około 50 proc.Kwestia euro w Polsce to temat na film sensacyjny. Zgodnie z obowiązującą wykładnią konstytucjonalistów mamy problem. O tym, że zobowiązujemy się docelowo przyjąć euro, Polacy zadecydowali w referendum związanym z wstąpieniem do Unii Europejskiej. Otwarte jest jednak pytanie, kiedy tę walutę przyjmiemy. Bo równocześnie mamy zapis w Konstytucji mówiący, że polski złoty jest środkiem płatniczym na terenie kraju.Wiele lat temu Ministerstwo Finansów uznało, że w euro też można dokonywać zakupów, o czym świadczą duże tablice w dużych marketach z aktualnym kursem przeliczeniowym euro do złotego i informacją, że resztę wydajemy w polskiej walucie. Kilka lat temu powołany został nawet pełnomocnik rządu mający przygotować nas do operacji przyjęcia euro. Skończyło się na działaniach promocyjnych i wytycznych dotyczących utrzymywania w ryzach deficytu finansów publicznych.Ostatnie badania sondażowe pokazywały, że w Polsce przeciwnicy przyjęcia euro zaczynają być w przewadze. Również przedstawiciele rządu uznali, że polska waluta obok możliwości prowadzenia niezależnej polityki kursowej i ekonomicznej zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa oraz dumy narodowej. Podobną argumentację prezentuje Narodowy Bank Polski i jego prezes Adam Glapiński. Dla potwierdzenia tych tez, w 2020 r., po obniżce przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowej do 0,1 procenta, wydawało się, że euro i polski złoty to niemal identyczne, silne światowe waluty. Poziom oprocentowania kredytów był bardzo zbliżony, wzrost gospodarczy u nas był na poziomie wyższym niż w pozostałych państwach unijnych, a inflacja w ryzach. I nagle nadszedł wrzesień 2021 roku, inflacja przestała być efektywnie kontrolowana, podwyżki stóp spowodowały wzrost kosztów obsługi kredytów, długu publicznego, nie wspominając o osłabieniu polskiej waluty.Bez względu na wszystkie uwarunkowania, wspólna unijna waluta jest faktem i trudno sobie wyobrazić powrót do walut narodowych. W okresie najbliższych miesięcy państwa strefy euro będą starały się wypracować nowe standardy obowiązujące rządy po zakończeniu okresu pandemicznego. Otwarte pozostaje pytanie, na ile rozbudowany system pomocy dla przemysłu, a także dla drobnego biznesu i obywateli dotkniętych problemami będzie skutkował wzrostem deficytów.Nam pozostaje na ten moment rozpoczęcie dyskusji, jakie symbole narodowe mogłyby się znaleźć na awersie monet o nominałach 1, 2, 5, 10, 20 i 50 eurocentów oraz 1 i 2 euro. Te przygotowania do ewentualnego przyjęcia euro można prowadzić bez konieczności przeprowadzenia zmian w Konstytucji i podejmowania przez parlament stosownych rozwiązań legislacyjnych.Czytaj także: Euro ma już 20 lat, ale niektóre stare waluty można jeszcze wymienić