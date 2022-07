Euro ma zadyszkę. Straciło całą przewagę nad dolarem z ostanich 20 lat

Po ponad 20 latach od wprowadzenia do obrotu banknotów euro, europejska waluta jest w stosunku do dolara amerykańskiego wyceniana na tym samym poziomie. Czyli jest wymieniana w stosunku 1 do 1. Dzisiejsze notowania pokazują słabość gospodarczą państw unii walutowej w obliczu kryzysu energetycznego oraz brak decyzji w sprawie podwyższenia stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny.

Notowania euro do dolara zmalały do poziomu sprzed 20 lat.

Wszystko wskazuje na to, że Unia Europejska nie uniknie recesji w końcu 2022 roku.

Opóźnienia w decyzjach w sprawie podwyżek stóp procentowych nie wpływają dobrze na oceny wiarygodności Europejskiego Banku Centralnego.

Historia zatoczyła koło. Kiedy w styczniu 2002 roku do obrotu wprowadzono euro i państwa członkowskie unii walutowej zrezygnowały ze swoich prerogatyw w sprawie wpływania na notowania walut narodowych, wydawało się, że jest to początek nowej ery w integracji gospodarczej. Przed dwudziestoma laty euro było warte niemal tyle, co dolar amerykański. Przez ten cały okres parytet wymiany bardzo się zmieniał.

W ciągu zaledwie 2 lat euro umocniło się do dolara o 20 proc. W 2007 średnioroczny kurs przekraczał 1,37 dolara, aby kilka miesięcy później osiągnąć swój szczyt. Notowania na poziomie 1,57 dolara za euro były historycznie wysokie i trwały przez pewien czas.

Przez kolejnych pięć lat mieliśmy do czynienia ze stabilnym, wysokim euro na poziomie 1,30-1,37 dolara. Następne pięć lat to odbudowa wartości waluty amerykańskiej i tak dochodzimy do pandemicznego lipca 2020 roku, gdy Europa zaczęła poważnie odczuwać skutki pandemii. Zamknięte zakłady produkcyjne, godzina policyjna, powszechne kwarantanny i zaburzenie łańcuchów dostaw wywołane kryzysem zdrowotnym na Dalekim Wschodzie.

Brak podwyżek stóp procentowych osłabia euro

Kiedy na początku 2022 roku wydawało się, że gospodarka europejska podnosi się po COVID-19, nastała wojna na Ukrainie. Braki w zaopatrzeniu w surowce energetyczne, w tym zwłaszcza gaz ziemny, bardzo wysokie ceny ropy naftowej i energii elektrycznej doprowadziły do wybuchu inflacji. Podobne zjawiska, choć nie w tak drastycznej formie, pojawiły się w Stanach Zjednoczonych. Różnica polega na tym, że tamtejszy Zarząd Rezerwy Federalnej (Fed) natychmiast podjął decyzje o podwyżkach stóp procentowych i szokowym ograniczeniu podaży pieniądza, co powinno skutkować ograniczeniem konsumpcji i wzmocnieniem amerykańskiej waluty.

Europejski Bank Centralny jak do tej pory komunikuje się z rynkiem za pośrednictwem komentarzy szefowej banku Christine Lagarde, która zapowiada podwyżki stóp, dostrzega nadciągające spowolnienia i liczy na samoograniczenie zużycia nośników energetycznych w najbliższych miesiącach. To jednak za mało, żeby zachęcić inwestorów do kapitałowego angażowania się w zakupy unijnej waluty.

W środę 6 lipca euro spadło w notowaniach wobec dolara amerykańskiego do najniższego poziomu od grudnia 2002 roku. Przez cały dzień notowania utrzymywały się w przedziale 1,01-1,02 dolara do euro. Pod wpływem obaw przed recesją i zawirowań na rynkach finansowych - napędzanych przez kolejne wzrosty cen energii elektrycznej i gazu ziemnego - zwiększa się presja na EBC w sprawie podwyżki stóp. Otwarte pozostaje pytanie, co zrobi Rosja i czy przed zimą zwiększy dostawy gazu do Europy Zachodniej.

Holger Schmieding, analityk z niemieckiego banku inwestycyjnego Berenberg, uważa, że brak gazu i niepewność połączona z dostrzeganą bezradnością na rynku energii doprowadzą do wystąpienia scenariusza recesyjnego, który pojawi się jesienią 2022 roku i potrwa do końca I połowy 2023 roku.

Dolar amerykański umacnia swoją pozycję

W tym starciu z kryzysem zwycięzcą są Stany Zjednoczone i dolar. Euro jest obecnie tak mało atrakcyjną walutą, że nawet poważny kryzys polityczny w Wielkiej Brytanii związany z ustąpieniem z rządu ministra finansów nie doprowadził do poprawy notowań wobec brytyjskiego funta.

Warto jednak spojrzeć na sprawę z nieco szerszej perspektywy. Braki w dostępności surowców i wysokie ceny wymuszą w państwach europejskich oszczędności i poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych. Osłabienie euro natomiast poprawia konkurencyjność unijnego eksportu, co powinno zaowocować za kilka kwartałów przyspieszeniem wzrostu gospodarczego.

Dla waluty europejskiej to kolejny test na jej stabilność i odporność na kryzysy. Przed kilkoma laty wydawało się, że niewypłacalność państwowa Grecji doprowadzi do fundamentalnych problemów, teraz mamy do czynienia z wyzwaniami wojennymi oraz szokiem na rynku paliwowym i energetycznym. Choć krótkoterminowo sytuacja wygląda na trudną i euro chwilowo traci swój blask, to wydaje się jednak, że jest stabilizatorem gospodarki i pozwala, szczególnie mniejszym państwom, w ramach wspólnej strefy walutowej łatwiej pokonać obecny kryzys.

