Euro tańsze od dolara. Takiej sytuacji nie było od 20 lat

Coś co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się mało realne, w czwartek (14 lipca) stało się rzeczywistością. Kurs EUR/USD spadł do poziomów najniższych od 20 lat.

W czwartek około godz. 16.00 jedno euro wyceniane jest na 0,995 dolara. Jeszcze na początku czerwca kurs pary walutowej EUR/USD wynosił 1,08.

W relacji do złotego dolar wyceniany jest na 4,83 zł, a euro na niecałe 4,81 zł. Do dolara złoty wciąż się osłabia, natomiast w stosunku do euro polska waluta lekko odreagowuje.

Euro traci na wciąż bardzo luźnej polityce EBC (utrzymywanie ultraniskich stóp procentowych) w przypadku dolara rynek wycenia szybsze i mocniejsze podwyżki stóp w USA.

