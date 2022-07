W poniedziałek złoty traci względem głównych walut. Około godz. 8.30 euro umacnia się do złotego o 0,1 proc., do 4,78 zł, a dolar - o 0,05 proc., do 4,74 zł.

W poniedziałek około godz. 8.30 euro kosztuje 4,78 zł, czyli o 0,1 proc. więcej niż w piątek.

Za dolara w poniedziałek rano płaci się 4,74 zł, o 0,05 proc. więcej.

Frank szwajcarski kosztuje 4,85 zł, o 0,14 proc. więcej.

Kurs euro do dolara zatrzymał się na poziomie 1,008.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl