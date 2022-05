Euro zamiast złotego. Kredyty byłyby teraz tańsze

Pojawia się coraz więcej głosów, że w związku z wojną na Ukrainie nasz kraj powinien przystąpić do strefy euro. Opinie o spodziewanych efektach tego manewru - w obecnej sytuacji geopolitycznej i makrogospodarczej - są jednak nadal podzielone.

Gdyby brać pod uwagę tylko ekonomiczny punkt widzenia, to Polska nie powinna się spieszyć z wchodzeniem do eurostrefy. Za zastąpieniem złotego walutą euro przemawiają dziś powody polityczne.



Euro stabilizuje, ale odbiera możliwości reagowania na nieprzewidywalne kryzysu. Gdyby Polska miała teraz euro, musiałaby też działać w rzeczywistości znacznie niższych stóp procentowych.



Kraje południa Europy straciły na przystąpieniu do strefy euro. Stabilizacja i wysokie ratingi, jakie zapewnia europejska waluta, usypiają polityków i zniechęcają do reform.

Tekst powstał na podstawie debaty „Euro – atuty i obawy”, która odbyła się podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- W obecnej sytuacji musimy zastanowić się, jak Polskę mocniej zakotwiczyć w świecie zachodnim. Wejście do strefy euro nam by w tym pomogło - rekomendował prof. Witold Orłowski podczas debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Prof. Orłowski zastrzegł przy tym, że z ekonomicznego punktu widzenia nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co dla Polski byłoby lepsze: wstępować do strefy euro czy nie. To, jak dany kraj radzi sobie gospodarczo, zależy bowiem przede wszystkim od jego polityki ekonomicznej. Przykładem tego są Dania i Szwecja, które nie mają euro, a mimo to ich gospodarki należą do najlepszych na świecie.

- Euro dawałoby nam większą stabilność i mniejsze ryzyko zaburzeń ekonomicznych - powiedział prof. Witold Orłowski. - Przy złotym ryzyko takich zaburzeń jest większe, ale mając własną walutę, łatwiej nam łagodzić szoki gospodarcze. Podczas kryzysu finansowego z 2008 r. płynny kurs złotego bardzo nam pomógł.

Waluta polityczna

Ekonomiście chodziło o to, że w trakcie tego kryzysu złotówka bardzo się osłabiła, dzięki czemu dużo bardziej opłacalny stał się eksport z Polski (a mniej opłacał się import do naszego kraju). To był jeden z głównych powodów, dla których Polska przeszła przez ten kryzys „suchą nogą”, była nim najmniej dotknięta spośród wszystkich krajów UE.

Czy euro napędziłoby inflację?

Dr Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów, zajął odmienne stanowisko. W jego opinii argumenty geopolityczne należy brać pod uwagę, ale – jak stwierdził – nie są one wystarczająco mocne, by kierować się nimi, podejmując decyzję w tej sprawie.

