Eurocash ma kwartalny zysk, ale półrocze kończy z olbrzymią stratą

Grupa Eurocash zanotowała w drugim kwartale 2022 roku 19,1 mln zł zysku netto, wobec blisko 95 mln zł straty netto rok wcześniej. Pierwsze półrocze grupa zakończyła jednak z 31 mln zł straty netto.

Skonsolidowana sprzedaż grupy Eurocash w drugim kwartale 2022 roku wyniosła 7,8 mld zł, co oznacza wzrost o 19,7 proc. rok do roku. W pierwszym półroczu 2022 roku skonsolidowana sprzedaż osiągnęła poziom 14,4 mld zł w porównaniu do 12,36 mld zł w tym samym okresie poprzedniego roku, co przekłada się na wzrost o 16,2 proc. Na wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym wpływ ma poprawa wyników spółek we wszystkich segmentach działalności grupy.

Skonsolidowany zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 407 mln zł.

Zysk netto Grupy Eurocash wyniósł w drugim kwartale 2022 roku 19,2 mln zł. Strata netto w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 31,1 mln zł.

Poniżej rozbicie wyników grupy Eurocash na segmenty oraz ich dynamika w drugim kwartale:

Oraz w pierwszym tegorocznym półroczu:

Czytaj też: 100 mln euro strat dziennie, niemiecki gigant prosi o pomoc

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl