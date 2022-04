Eurocash notuje spore zyski mimo trudności

Firma Eurocash wypracowała 269,73 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA (zysku przed odliczeniem kosztów odsetek, podatku oraz amortyzacji) w IV kw. 2021 r. wobec 223,52 mln zł zysku rok wcześniej - czytamy w raporcie spółki.

Skonsolidowany zysk EBITDA Eurocashu za IV kwartał 2021 roku wzrósł o ponad 20 proc. w ujęciu rocznym z 223,52 mln zł do 269,73 mln zł.



Zysk operacyjny grupy wyniósł w IV kw. 2021 r. 95,18 mln zł wobec 82,05 mln zł zysku przed rokiem, co oznacza wzrost o 16 proc.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6873,1 mln zł w porównaniu do 6282,08 mln zł rok wcześniej. To wzrost o niemal 9,5 proc.



Czytaj też: Janusz Palikot da zarobić na alkoholach. Obiecuje pewny zwrot



W całym 2021 r. spółka miała 113,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 43,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 26 281,43 mln zł w porównaniu do 25 398,6 mln zł rok wcześniej.

W cieniu pandemii

Jak wskazuje w liście do akcjonariuszy prezes grupy Eurocash Paweł Surówka, segment hurtowy stosunkowo dobrze przetrwał drugi rok pandemii COVID-19, równoważąc powolny początek związany z lockdownami w pierwszym kwartale, zwłaszcza w Cash&Carry, dobrymi wynikami dystrybucji oraz serwisu. Segment detaliczny w pełni odczuł wpływ zarówno trudnego otoczenia makro, jak i zmieniających się zachowań konsumentów.



„Konsumenci, wytrąceni z codziennej rutyny przez lockdowny i pracę zdalną oraz zaniepokojeni fizycznymi i finansowymi konsekwencjami pandemii, odpowiednio dostosowali swoje zachowania zakupowe – preferując rzadsze i większe zakupy. W związku z tym zaobserwowaliśmy ogólne przesunięcie konsumentów z rynku niezależnego, będącego naturalnym środowiskiem Eurocash, do dyskontów, co wpłynęło na poziom sprzedaży” - pisze Paweł Surówka.



Prezes spółki zwraca uwagę, że dynamicznie rozwijany jest kanał e-commerce. Do końca 2021 r. liczba klientów dystrybucyjnych kontaktujących się z Eurocash za pośrednictwem kanału cyfrowego eurocash.pl stopniowo rosła, osiągając rekordowy poziom 85 proc. wolumenu w Eurocash Dystrybucja.



Władze spółki pracują nad nową strategią dla Eurocash na rok 2025.

80 tysięcy sklepów

Eurocash to polska grupa zajmująca się hurtową oraz detaliczną dystrybucją żywności i innych produktów szybko zbywalnych (FMCG).



Firma obsługuje blisko 80 tys. placówek detalicznych (w tym kilkanaście tysięcy sklepów w miękkiej franczyzie: abc, Groszek, Euro Sklep, Gama i Lewiatan). Działalność detaliczna grupy obejmuje sieć supermarketów Delikatesy Centrum (własnych i zrzeszonych w ramach twardej franczyzy) oraz sieć saloników prasowych Inmedio.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl