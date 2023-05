Eurocash z wysoką stratą w pierwszym kwartale. Kurs akcji mocno w dół

Notowana na warszawskiej giełdzie grupa Eurocash zanotowała ponad 50 mln zł straty netto jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2023 roku. Kurs akcji mocno spada.

Grupa Eurocash zaraportowała, że zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 165,5 mln zł wobec 151 mln zł zysku rok wcześniej, co w ujęciu wartościowym jest najlepszym wynikiem spółki od 10 lat. Strata netto jednostki dominującej wyniosła jednak w pierwszym kwartale 51,6 mln zł, kształtując się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2022 roku.

Skonsolidowana sprzedaż grupy w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosła o 16 proc. rok do roku, do 7,6 mld zł wobec 6,5 mld zł w pierwszym kwartale 2022 roku.

Paweł Surówka, prezes spółki wskazuje, że mimo słabszego otoczenia rynkowego, na poziomie zysku EBITDA grupa Eurocash wypracowała najlepszy wynik pierwszego kwartału od ponad dziesięciu lat.

- Początek tego roku to okres wysokiej inflacji oraz spadku sprzedaży detalicznej w cenach stałych. Obserwujemy rosnącą ostrożność i wrażliwość cenową konsumentów. Kupują oni mniej lub wybierają tańsze towary. Zyskują na tym dyskonty, które – wg danych Nielsena – w pierwszym kwartale zwiększyły sprzedaż o blisko 27 proc. rok do roku. Tymczasem tzw. mały format, do którego klasyfikowane są lokalne sklepy spożywcze, stanowiące główną grupę klientów Eurocash, wzrósł o nieco ponad 10 proc. Na tym tle grupa Eurocash osiągnęła 16-proc. wzrost całkowitych przychodów, a sprzedaż segmentu hurtowego wzrosła o 18 proc. Świadczy to o umocnieniu pozycji grupy Eurocash w naszym segmencie rynkowym - powiedział Paweł Surówka, prezes grupy Eurocash.

W segmencie hurtowym łączna sprzedaż zrealizowana przez grupę Eurocash w pierwszym kwartale 2023 roku przekroczyła 5,5 mld zł i była o 18 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Sprzedaż segmentu detalicznego sięgnęła 1,83 mld zł i była o 10 proc. wyższa w ujęciu rok do roku.

Inwestorom wyniki Eurocashu nie przypadły do gustu. W piątek (12 maja) po godz. 12.00 kurs spółki spada o ponad 6 proc., a obroty przekraczają 13 mln zł. Wycena spółki to obecnie około 2,5 mld zł.

