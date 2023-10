Europa budzi się, Polska niekoniecznie. Najnowsze dane nie pozostawiają złudzeń

Powrót dobrej koniunktury na rynku debiutów giełdowych nastąpi najprawdopodobniej dopiero w drugiej połowie 2024 roku. Obecnie sytuacja w Europie Zachodniej na tym rynku jest daleka od ideału, ale i tak dużo lepsza niż w Polsce.

Wartość pierwotnych ofert publicznych (IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w trzecim kwartale 2023 r. wyniosła 4,6 mld euro, mniej o 52 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Jednak w trzecim kwartale 2023 r. wartość i liczba IPO na europejskich rynkach wzrosła względem pierwszego i drugiego kwartału tego samego roku, co może napawać optymizmem.

Jeżeli chodzi o polską giełdę, wciąż brakuje ofert na rynku głównym, a wartość dotychczasowych debiutów na rynku NewConnect okazała się o prawie 80 proc. niższa niż rok temu, wynik z raportu PwC.

Debiuty tylko na "małej giełdzie", główny rynek cierpi na brak zainteresowania emitentów

W trzecim kwartale 2023 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miały miejsce trzy debiuty wobec jednego rok wcześniej, ale wszystkie miały miejsce na rynku NewConnect. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji wyniosła 7,7 mln zł (1,7 mln euro), co oznacza spadek o 79 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., wynika z raportu "IPO Watch Europe" firmy PwC.

Spośród trzech IPO przeprowadzonych na rynku NewConnect największym był debiut spółki Plot Twist, która pozyskała 5,6 mln zł (1,2 mln euro). Drugie i trzecie miejsce przypadło odpowiednio spółkom Freemind (oferta o wartości 1,1 mln zł) oraz Demolish Games (oferta o wartości 1 mln zł). Wszystkie te trzy spółki zajmują się tworzeniem i wydawaniem gier wideo.

Kamil Wardzyński, wicedyrektor PwC Polska odpowiedzialny za zespół ds. rynków kapitałowych wskazuje, że od początku 2023 roku aż 10 spółek opuściło rynek główny.

- Biorąc pod uwagę niskie wyceny oraz niepewność makroekonomiczną, trend ten może utrzymać się w kolejnych kwartałach. Tymczasem kolejne duże spółki rozważają opuszczenie polskiej giełdy - wezwanie do sprzedaży akcji zgłosiły między innymi Ciech, Kernel Holding, Newag czy STS Holding. Na aktywizację rynku IPO w Polsce będziemy musieli poczekać najprawdopodobniej do co najmniej drugiej połowy 2024 roku. Do końca bieżącego roku nie należy się spodziewać debiutów nowych spółek na GPW- wskazuje ekspert.

Jak dotąd w 2023 roku mieliśmy na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie siedem debiutów, ale wszystkie stanowiły przeniesienie notowań z NewConnect.

O problemach z jakimi boryka się GPW i coraz częstszych przypadkach wycofywania spółek z obrotu pisaliśmy w tekście podlinkowanym poniżej.

Parkiety w Europie się budzą, ale spektakularnych debiutów brakuje

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w trzecim kwartale 2023 roku łączna wartość IPO w Europie wyniosła 4,6 mld euro i zmalała w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 52 procent. W okresie od 1 lipca do 30 września 2023 r. miały miejsce 33 debiuty (wobec 21 debiutów w III kwartale 2022 r.).

Istotny spadek wartości debiutów ma związek z rekordowym debiutem Porsche na niemieckiej giełdzie, który miał miejsce we wrześniu 2022 roku. Więcej o szczegółach tego spektakularnego jak na ostatnie czasy debiutu piszemy w tekście zajawionym poniżej.

Jak podaje PwC, na rynkach w Europie i w Stanach Zjednoczonych, oznaki ożywienia na rynku IPO widoczne są przede wszystkim w poprawiających się nastrojach i deklaracjach inwestorów i emitentów, niż w statystykach debiutów.

- Wprawdzie ostatnie miesiące przyniosły udane transakcje, mi.n. spółek technologicznych na rynku amerykańskim (w tym rekordowe IPO Arm Holdings o wartości ponad 5 mld euro), a w Europie liczba i wartość debiutów rośnie z każdym kwartałem, jednak poziom aktywności na rynku IPO jest w dalszym ciągu znacząco niższy od obserwowanego w latach 2020 - 2021. Powrót koniunktury w 2024 roku będzie uzależniony zarówno od uwarunkowań makroekonomicznych, racjonalizacji oczekiwań co do wycen biznesów, jak i od wyników finansowych i notowań akcji obecnych debiutantów - wskazuje Bartosz Margol, partner PwC Polska w zespole ds. rynków kapitałowych.