Europa o krok od recesji. Największe gospodarki teraz są głównymi hamulcowymi

We wrześniu, 2. miesiąc z rzędu wskaźniki PMI dla sektora wytwórczego i usługowego strefy euro znalazły się poniżej 50 punktów. To sygnalizuje spadek aktywności ekonomicznej w eurolandzie. Głównymi hamulcowymi gospodarek eurostrefy okazały się Francja i Niemcy.





PMI dla przemysłu eurolandu we wrześniu sięgnął 43,4 pkt., w porównaniu z 43,5 pkt. w sierpniu wynika z danych firmy badawczej S&P Global. Z kolei PMI dla sektora usługowego wzrósł z 47,9 pkt. w sierpniu do 48,4 pkt. we wrześniu. To nadal jednak poniżej 50 pkt., co sygnalizuje spadek aktywności ekonomicznej w eurolandzie.

Gospodarka strefy euro zacznie się kurczyć nawet o 0,4 proc.

- Oczekujemy, że w trzecim kwartale strefa euro zacznie się kurczyć – skomentował ter dane Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Bank w Bloomberg News. - Nasza prognoza, która uwzględnia indeksy PMI, wskazuje na spadek o 0,4 proc. w porównaniu do drugiego kwartału tego roku – dodał.

Pomimo uniknięcia recesji w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę, strefa euro zmaga się z wysokimi cenami energii, gwałtownym wzrostem kosztów pożyczek i malejącym popytem na rynkach eksportowych, takich jak Chiny. Chociaż panuje zgoda co do tego, że blok walutowy przeżywa trudne chwile, najnowsze prognozy Europejskiego Banku Centralnego w dalszym ciągu szacują, że w trzecim kwartale będziemy mieć do czynienia ze stagnacją, a nie kurczeniem się gospodarki, a większość ekonomistów zakłada wzrost na poziomie 0,1 proc.

Francja i Niemcy głównymi hamulcowymi strefy euro

Według S&P Global dwie największe gospodarki regionu były głównymi czynnikami powodującymi pogorszenie koniunktury. Choć w Niemczech recesja osłabła, we Francji się pogłębiła. Ekonomiści spodziewali się, że dynamika wzrostu w obu krajach pozostanie zasadniczo stabilna.

W Niemczech wyniki sektora usług były „miłą niespodzianką”, ponieważ w tym miesiącu skurczyły się jedynie nieznacznie, jak podała S&P Global. Przemysł, który odczuwa skutki spowolnienia gospodarki światowej i wyższych stóp procentowych, spowodował spadek ogólnej aktywności.

Liczby dotyczące sektora przemysłowego w kraju wskazują jednak, że „sytuacja nie pogarsza się tak szybko jak wcześniej, a spadek liczby nowych zamówień wyhamowuje” – stwierdził de la Rubia w oświadczeniu. „Ponadto ograniczenie aktywności zakupowej traci impet”.

We Francji zarówno usługi, jak i produkcja zaliczyły spadki, co spowodowało zmniejszenie aktywności sektora prywatnego w największym stopniu od listopada 2020 roku.