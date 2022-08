Europa popadła w geopolityczną drzemkę

Europa popadła trochę w geopolityczną drzemkę i w tym czasie ktoś inny mebluje dla nas świat i to wcale nie po naszej myśli - powiedział w poniedziałek w Paryżu premier Mateusz Morawiecki. Albo się szybko obudzimy, albo Europa będzie tracić na znaczeniu w układzie geopolitycznym - dodał.

- Pan prezydent Emmanuel Macron myśli o Europie, jako wielkim kontynencie, kontynencie wielkiej przyszłości. Ja tak samo myślę o Europie, jako kontynencie wielkiej przyszłości. Nie jako stary kontynent, tylko młody kontynent pełen wigoru, pełen siły, nowych technologii, nowych kreatywnych idei, kreatywnych myśli - powiedział w poniedziałek Morawiecki podczas wystąpienia na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego w Paryżu, po powitaniu przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Jego zdaniem, "Europa popadła trochę w taką geopolityczną drzemkę".

- I w tym czasie ktoś inny mebluje dla nas ten świat i to wcale, bynajmniej, nie po naszej myśli. Dlatego, albo my się obudzimy szybko, albo czas przepłynie nam między palcami i Europa będzie tracić na znaczeniu w tym układzie geopolitycznym - mówił Morawiecki.

Dodał, że we Francji nie trzeba nikomu mówić, co to znaczy "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego".

- Stara dewiza muszkieterów. Myślę, że to jest też hasło, na którym się powinniśmy opierać, nawet jeżeli się w niektórych kwestiach różnimy. Wierzę, że znajdziemy wspólne rozwiązania dla tego kryzysu - powiedział premier.

