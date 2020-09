Europa przyszłości - zielona, cyfrowa i konkurencyjna

Transformacja cyfrowa i zielona rewolucja - te dwa trendy ukształtują przyszłość Europy wzmacniając konkurencyjność jej gospodarki, niezależność i rolę w świecie. Debata z udziałem europejskich i polskich polityków inaugurująca XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) nadała ton kolejnym wydarzeniom trzydniowego spotkania.

Dziękuję, Solidarność!

Jesteśmy gotowi

Bogaci w doświadczenie

Hans-Gert Pöttering, poseł do Parlamentu Europejskiego i jego były przewodniczący nawiązał do 40. rocznicy wydarzeń sierpniowych.- To była wielka zmiana nie tylko dla was. Niemcy nie zmieniłyby się, gdyby nie Solidarność. Na jej fundamencie budowana był solidarność w Europie. Dziękuję, Solidarność!Z kryzysem poradzimy sobie, zdaniem Pötteringa, gdy będziemy wiedzieli, kim jesteśmy, na czym polega europejska wspólnota wartości.- Godność każdego człowieka, postępowanie w duchu solidarności i pomocniczości - precyzował europolityk. - Polska jest ważnym filarem wspólnoty wartości i chciałbym, by była jeszcze mocniejszym.Jego zdaniem jednym z błędów w pierwszym etapie pandemii było zamknięcie granic. - Nie powinniśmy robić tego nigdy więcej - apelował Pöttering. Zachęcał do reaktywowania współpracy w Trójkącie Weimarskim i podkreślał, że Grupa Wyszehradzka powinna wypracowywać wspólne rozwiązania dla całej UE, a nie „przeciwko UE”.Dyskusję o europejskich priorytetach, jak przystało na Kongres w "hybrydowej" formule, wzbogacił specjalnie przygotowany film, do którego nawiązywali kolejni mówcy.Wystąpienie Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, sprowadziło debatę na grunt finansów, istotnych deklaracji i konkretnych rozwiązań.- Przygotowujemy się do absorpcji środków unijnych nowej perspektywy - zapewniła minister. - Podstawą pozostaje Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, która jednak po pandemii wymaga modyfikacji. Pracujemy nad krajowym planem odbudowy by to wykorzystać. Projekty już spływają. Nasza odpowiedź to pobudzenie gospodarki - w ochronie zdrowia, inwestycjach. Pamiętamy o Zielonym Ładzie, to dobre narzędzie rozwojowe, ale to także wyzwania społeczno-polityczne. Dlatego tak ważny jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - środki dla regionów, które poniosą ciężar tych procesów.Zdaniem Jerzego Kwiecińskiego, prezes zarządu PGNiG i ministra inwestycji i rozwoju w latach 2018-2019 polski sektor energii jest gotowy na transformację, o czym świadczą m.in. plany wielkich podmiotów (Tauron, Orlen) deklarujących „zielone” inwestycje i włączenie się w nurt Zielonego Ładu. Według niego ważne jest jednak dla polskiej energetyki zielone światło dla wykorzystania gazu jako paliwa przejściowego - pomostu między spalaniem paliw kopalnych i odnawialnymi źródłami energii.- Każdy kraj jest inny, każdy ma inny punkt startowy - przekonywał Kwieciński. - Ważne, by na takie inwestycje mogły być wykorzystywane fundusze UE. To dla nas kluczowe, jeśli chcemy przeprowadzić proces transformacji prawnie przy akceptacji społecznej.- Widzimy, bogatsi o doświadczenia pandemii, że dwie ścieżki (zielona gospodarka i cyfrowa gospodarka) to był słuszny europejski wybór, kryzys to podkreśla jego trafność - zaznaczyła Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. - Rol EBI jest kluczowa dla finansowania zielonych inwestycji, a nasze inicjatywy jako banku klimatycznego zgodne są z Zielonym Ładem i z zorozumieniem paryskimCzerwińska podkreśliła także znaczenie zasypywania „luki inwestycyjnej” - różnicy między środkami wydawanymi na rozwój gospodarki cyfrowej w USA i w Europie- Pieniądze na innowacje są. Walczymy o to, by Komisja Europejska w większym stopniu akceptowała ryzyko z nimi związane - zapewniła Czerwińska.Rafał Modrzewski, współzałożyciel firmy ICEYE, producenta mikrosatelitów, reprezentował w debacie pokolenie, które, jak to ujął „będzie użytkownikami przyszłej Europy.- Staramy się włączać w tę debatę - zapewnił Modrzewski. - Widzimy, co się dzieje na całym świecie dzięki mikrosatelitom, które produkujemy w Warszawie i w Helsinkach.Przedsiębiorca wymienił trzy trendy określające przyszłość Europy: unifikację i integrację, różnorodność i inwestycje w naukę.- Nie byłoby naszej firmy, gdyby nie europejska współpraca. Pracuje u nas ludzie reprezentujący 38 nacji wiele języków. Nasz przewaga tkwi w różnorodności - w niej też tkwi siła Europy. I reszcie - nie byłoby nas gdyby nie współpraca uniwersytecka i wsparcie dla innowacji - wyliczył Modrzewski.Modrzewski nie obawia się konsekwencji wspólnie przez Europę zaciąganego długu publicznego.- Czy boję się, e nasze pokolenie, będzie musiało to spłacać? Nie to jest kluczowy pytaniem, czy brać dług, lecz, jak zainwestować, by zyskać.