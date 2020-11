Europa znów chroni się za tarczą. Nowych pomysłów nie brakuje

Przetaczająca się przez Europę druga fala koronawirusa wymusza na rządach krajów europejskich ponowne wprowadzenie obostrzeń – aż do lockdownu i godziny policyjnej. To uderza w i tak już osłabione pierwszym lockdownem europejskie gospodarki. Rządy spieszą zatem z pomocą, konstruując nowe pakiety pomocowe.

Niemcy – mniej biurokracji

Francja - trzy filary

Żywa gotówka i odroczenia płatności

Sąsiedzi dają dotacje

Ciężka zima

Przedłużanie się epidemii – przy niespełnionych nadziejach, co do szybkiego wynalezienia szczepionki, pozwalającej na powrót społeczeństw do normalnego funkcjonowania – może prowadzić do bardzo poważnych i długoterminowych turbulencji gospodarczych związanych ze wzrostem zadłużenia.

Wiele europejskich krajów na wprowadzenie obostrzeń zdecydowało się kilka tygodni wcześniej niż Polska i obecnie wzbogaca swoje pakiety pomocowe o kolejne mechanizmy. Rząd niemiecki ogłosił dodatkową pomoc w wysokości około dziesięciu miliardów euro dla firm i osób samozatrudnionych, które ucierpią w wyniku listopadowego przestoju. Wszyscy ci, którzy w listopadzie muszą zaprzestać działalności gospodarczej w związku z decyzjami rządu federalnego i rządów krajów związkowych z 28 października, mają prawo ubiegać się o pomoc państwa. Obejmuje to spółki (w tym publiczne), przedsiębiorstwa, osoby prowadzące działalność na własny rachunek i stowarzyszenia.Również osoby pracujące na własny rachunek mogą ubiegać się o zwrot dochodów, co stanowi krok naprzód w stosunku do wiosennych pakietów, w których mogły ubiegać się jedynie o zwrot kosztów stałych. Oprócz tego z pomocy mogą skorzystać hotele, mimo że te pozostają otwarte przynajmniej dla osób podróżujących służbowo.O pomoc mogą ubiegać się firmy, które “w sposób udokumentowany i regularny” generują 80 procent swoich dochodów w firmach, które są bezpośrednio dotknięte zamknięciami (czyli np. stali kontrahenci i poddostawcy gastronomii czy linii lotniczych).Pomoc wynosi 75 proc. obrotu wygenerowanego w listopadzie 2019, ale w przypadku osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, których dochody np. z umów zleceń podlegały sporym miesięcznym wahaniom, może także być średni miesięczny dochód z 2019 roku.Niemiecki rząd przyjął zasadę, że pomoc nie powinna stać się w rzeczywistości biznesem dodatnim dla jej odbiorców. Z tego powodu dochód, który przekracza 25 procent obrotu z roku poprzedniego, jest zaliczany na poczet pakietu pomocowego (taka odmiana zasady złotówka za złotówkę, czy raczej euro za euro).Niemiecki rząd uruchomił specjalną platformę internetową, za której pośrednictwem można ubiegać się o pomoc finansową w ramach pakietu pomocowego. Procedura zostanie uproszczona dla osób prowadzących samodzielną działalność na własny rachunek. Do kwoty 5000 euro mogą oni ubiegać się o pomoc bezpośrednio.Przypomnijmy, że w Niemczech w czerwcu został wdrożony nowy gospodarczy pakiet stymulujący wart 130 miliardów euro na lata 2020/21 (z których 120 mld wydatkowanych będzie przez rząd federalny). I tak od 1. lipca obowiązuje obniżona stawka VAT. Stawki 16 proc. zamiast 19 proc. i 5 proc. zamiast 7 proc. - będą obowiązywać przez 6 miesięcy (chociaż w przypadku najbardziej dotkniętych branż, np. turystyki, rozważane jest przedłużenie).Premier Francji Jean Castex przedstawił na początku września program odbudowy krajowej gospodarki o wartości 100 mld euro, z których 40 mld pochodzić będzie ze środków otrzymanych przez Francję w ramach unijnego Funduszu Odbudowy. Wśród priorytetów rządu są ochrona miejsc pracy, wsparcie przemysłu i transformacja energetyczna.Pakiet został podzielony na trzy filary. Pierwszy – wart 35 mld euro – ma na celu poprawę konkurencyjności firm i całej gospodarki. Z największej części tej kwoty – 20 mld euro – mają zostać sfinansowane ulgi podatkowe dla sektora produkcyjnego, które mają obowiązywać przez dwa lata.30 mld euro w ramach drugiego filaru zostanie przeznaczone na cele związane z transformacją energetyczną, m.in. wsparcie transportu (11 mld), transformację przedsiębiorstw (9 mld), użyźnianie gleb (1,3 mld), jak również renowację budynków (6,7 mld) oraz inwestycje związane z energetyką wodorową (7 mld).Na zachowanie spójności społecznej trafi 35 mld euro. Głównym celem jest obrona miejsc pracy, na co zostanie przeznaczonych aż 15 mld euro. 6,7 mld będzie zainwestowane w programy wsparcia zatrudnienia ludzi młodych, a 7,6 mld ma trafić do firm, aby zapobiec konieczności zwalniania pracowników.Ponadto przedsiębiorcom oferowane jest wparcie państwa i banku centralnego w procesie mediacji z innymi bankami odroczenia spłat zaciągniętych kredytów, a także wsparcie mediatorów w przypadku konfliktów z klientami, dostawcami etc.Od października wdrażana jest w Holandii trzecia odsłona pakietu pomocowego. Jest on przeznaczony dla pracodawców, którzy z powodu koronakryzysu walczą ze znacznymi stratami obrotów (przynajmniej 20 proc., a od stycznia 2021 r. przynajmniej 30 proc.). Mogą oni złożyć wniosek o rekompensatę kosztów płac.Firmy mogą również wnioskować o odroczenie do połowy przyszłego roku płatności podatku korporacyjnego, a także o odroczenie płatności za energię.Szwedzi od początku pandemii wyłożyli już na wsparcie gospodarki ponad 300 mld koron (27 mld euro). Z tej kwoty pokrywane są koszty pensji pracowników. Rząd dopłaca także do wynagrodzeń w przypadku skrócenia czasu pracy.Dodatkowo wprowadzono rozwiązania dotyczące możliwości odroczenia terminów płacenia podatków oraz składek przez przedsiębiorców w czasie trwania pandemii.Szwedzki Bank Centralny przekazał 500 mld koron (46 mld euro) na pożyczki dla będących w trudnej sytuacji firm. Dodatkowo małe i średnie przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność gospodarczą w czasie pandemii, mogą zgłosić się po wsparcie finansowe i biznesowe, a na start biznesowy mogą otrzymać do 10 tys. euro.Także włoski rząd zapowiedział nowe wsparcie dla branż gastronomii, kultury, rozrywki i sportu, które zostały dotknięte ograniczeniami. Pakiet wsparcia ma objąć 350 tys. firm i kosztować 4‒4,5 mld euro. W jego skład wchodzą ulgi podatkowe, wsparcie do wynajmowanych powierzchni czy bezzwrotna pomoc gotówkowa. Minister gospodarki Roberto Gualtieri podkreśla, że pomoc tym razem będzie wypłacana szybciej, bo urzędy dysponują już danymi beneficjentów.Podobnie jak w wielu krajach Europy, nasi sąsiedzi zza miedzy preferują dopłaty do utrzymania miejsc pracy. Dotacje dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, które mają przestój z powodu sytuacji pandemicznej, wynoszą 70 proc. wynagrodzenia pracownika, do 910 euro brutto, pod warunkiem utrzymania miejsca pracy przez kolejne sześć miesięcy lub 90 proc. wynagrodzenia pracownika, do 607 euro brutto, pod warunkiem utrzymania miejsca pracy przez kolejne trzy miesiące.Przedłużono również okres odroczenia spłaty kredytów z trzech do sześciu miesięcy dla osób, które straciły pracę (bez odsetek) w formie gwarancji państwa. Możliwe jest również odroczenie płatności za nośniki energii.Pandemia stawia europejskie gospodarki w coraz trudniejszej sytuacji. Nikt nie ma wątpliwości, że pakiety pomocowe w sytuacji daleko idących obostrzeń są niezbędne – ich brak oznaczałby wyrok śmierci dla wielu branż. Wiele krajów miało jednak osłabioną równowagę budżetową już po kryzysie finansowym lat 2008-09, a pierwszy etap pandemii tylko tę nierównowagę pogłębił.