Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe. Po raz siódmy z rzędu

Europejski Bank Centralny (EBC) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem po raz siódmy z rzędu zdecydował w czwartek o podniesieniu stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. Podstawowa stopa procentowa wzrosła do 3,75 proc.

"Rada Prezesów będzie nadal stosować podejście oparte na danych w celu określenia odpowiedniego poziomu i czasu trwania ograniczeń" - poinformował EBC w opublikowanym oświadczeniu.

"Decyzje dotyczące stóp procentowych będą nadal opierać się na ocenie perspektyw inflacji w świetle napływających danych ekonomicznych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej oraz siły oddziaływania polityki pieniężnej" - dodano.

Brukselski portal informacyjny Politico interpretuje decyzję EBC, by podnieść stopy procentowe o 0,25, a nie 0,5 pkt. proc., jako konsekwencję nowych danych, które pokazały, że inflacja bazowa (bez cen żywności i energii) spadła w kwietniu w strefie euro do 7,3 proc. (rok do roku) z 7,5 proc. w marcu.

Dodatkowo Politico zwraca uwagę, że wśród 20 prezesów banków centralnych krajów członkowskich, gdzie walutą jest euro, narastają wątpliwości, czy podwyżki stóp procentowych, na które nalega EBC, są właściwym środkiem zaradczym na kryzys.

"EBC nie tylko nie przewidział gwałtownej inflacji, ale też nie był w stanie jej ograniczyć. (...) Przez większą część 2022 roku EBC przepisywał to samo lekarstwo: ograniczenie płac. Jednak płace realne znacznie spadły w całej UE w zeszłym roku, w wyniku czego konsumenci stracili siłę nabywczą - co ma szczególny wpływ na uboższe gospodarstwa domowe, które wydają większą część swoich dochodów na żywność. Szefowie banków centralnych muszą teraz zmierzyć się z rzeczywistością, tym że być może za bardzo koncentrowali się na płacach, a za mało na rosnących zyskach przedsiębiorstw jako przyczynie inflacji" - podkreślił portal.

