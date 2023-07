Europejski Bank Centralny podjął kluczową decyzję. Stopy procentowe najwyższe od 23 lat

Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł stopy procentowe o 25 pb. Stopy procentowe wzrosły po raz dziewiąty z rzędu. EBC pozostawił otwartą furtkę do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.

Walcząc z historycznym wzrostem cen, Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł koszty pożyczek o łącznie 425 punktów bazowych od lipca ubiegłego roku. Jak informuje Reuters, działania EBC wynikają z obaw, że nadmierny wzrost cen może zostać utrwalony poprzez podwyżki płac, ponieważ sytuacja na rynku pracy pozostaje wyjątkowo napięta.

Po czwartkowej zmianie o 25 punktów bazowych, stopa depozytowa EBC wynosi 3,75 proc. Jest to najwyższy poziom od takiego samego notowanego w 2000 r. Główna stopa referencyjna została ustalona na poziomie 4,25 proc.

Europejski Bank Centralny prowadzi ambitną politykę dojścia do celu 2 proc. inflacji

- Przyszłe decyzje zapewnią, że kluczowe stopy procentowe EBC zostaną ustalone na wystarczająco restrykcyjnych poziomach tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia terminowego powrotu inflacji do średniookresowego celu 2 proc. - podał EBC w oświadczeniu po ogłoszeniu decyzji.

- Wzrost gospodarczy w eurolandzie jednoznacznie rozczarowuje, czego najświeższym dowodem jest pogłębienie spadków przez wiodące barometry nastrojów, czyli indeksy PMI. Słabość sektora przemysłowego nie jest niczym nowym, ale ostrej zadyszki dostają również usługi, które przez szereg miesięcy były bastionem siły koniunktury. Mimo to inwestorzy postawieniu kropki nad „i” we wrześniu i wywindowaniu stopy depozytowej do bezprecedensowego pułapu 4 proc. wciąż przypisują przeszło 50-proc. prawdopodobieństwo – komentuje decyzję EBC Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

