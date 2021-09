Europejski Bank Inwestycyjny dołoży się do polskiej transformacji

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie mogło zabraknąć tematu sprawiedliwej transformacji regionów pogórnicznych i poprzemysłowych. - Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji pozwoli uruchomić inwestycje niezbędne, aby udzielić wsparcia pracownikom i społecznościom, których funkcjonowanie zależy od łańcucha wartości paliw kopalnych - wyjaśnia Grzegorz Rabsztyn, szef warszawskiego biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Wydaje się, że jeśli chodzi o Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, to kluczowym obszarem w ramach InvestEU będzie ten ostatni segment. Ma on wspierać tworzenie infrastruktury socjalnej, edukacyjnej, zdrowotnej, szkolenia zawodowe, a także cały mechanizm przekwalifikowania i poszukiwania nowych miejsc zatrudnienia dla osób, które w wyniku transformacji energetycznej stracą pracę. Z drugiej strony nie należy zapominać, że w sektorze energetyki odnawialnej też będą tworzone nowe miejsca pracy.Oczywiście inwestycje w każdym z pozostałych segmentów mogą również przyczyniać się do tego, żeby transformacja była bardziej sprawiedliwa. Zakres potencjalnych inwestycji w ramach InvestEU będzie bardzo szeroki i chcę podkreślić, że EBI będzie bardzo aktywny w zakresie wdrażania tego filara. W ramach InvestEU Europejski Bank Inwestycyjny jest partnerem wdrażającym aż 75 proc. całego programu.Mamy też doświadczenia we wdrażaniu „poprzednika” tego programu, którym był Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, tzw. plan Junckera i mamy nadzieję, że obecny program pozwoli na sfinansowanie bardzo wielu ciekawych inwestycji w różnych obszarach w ramach MST w Polsce. To będzie znakomite uzupełnienie do mechanizmu dotacyjnego z pierwszego filara.- To właśnie trzeci filar stricte związany z działalnością Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jest to instrument pożyczkowy dla sektora publicznego, w ramach którego przewidziane jest 1,5 mld euro dotacji ze strony Komisji Europejskiej oraz 10 mld euro pożyczek ze strony EBI.W przypadku komponentu dotacyjnego decyzję, czy dany podmiot kwalifikuje się do uzyskania grantu, podejmować będzie oczywiście Komisja Europejska. Wysokość grantu będzie mogła stanowić od 15 do 25 proc. wartości pożyczki EBI. O jego przyznaniu decydować będzie rzecz jasna EBI, oceniając w ramach naszych procedur, na ile dany projekt będzie się kwalifikował do finansowania – będzie bankowalny i będzie generował strumień przychodów, który pozwoli na spłatę tego finansowania w przyszłości.- Przede wszystkim, ale nie tylko. Beneficjentem mogą być również np. spółki miejskie. Sektor publiczny w rozumieniu rozporządzenia o trzecim filarze MST jest dość szeroko interpretowany, na pewno spółki z kapitałem publicznym mają szansę uzyskać takie finansowanie.- Rzeczywiście koszt wdrożenia i realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu czy Fit for 55 jest bardzo duży. Chociaż raczej powinniśmy w tym kontekście mówić o nakładach, o inwestycjach. W EBI szacujemy, że w Unii Europejskiej te nakłady rocznie mogą wynosić nawet 340 mld euro.Dlatego Unia Europejska przeznacza bardzo duże środki na transformację energetyczną, tyle że są one przewidziane w różnych programach, funduszach i instrumentach. Pamiętajmy bowiem, że nakłady na złagodzenie skutków tego procesu będą finansowane nie tylko z Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji.Mamy do czynienia z kolejną unijną perspektywą budżetową, nadal będą uruchamiane fundusze spójności, mamy do czynienia również z niebagatelnym i bezprecedensowym wsparciem ze strony Unii w postaci Funduszu Odbudowy i Budowania Odporności. Te pieniądze też zasilą w znacznym stopniu szeroko rozumianą zieloną transformację – zwróćmy uwagę, że aż 37 proc. środków w ramach Funduszu Odbudowy ma zostać przeznaczone na zieloną transformację.Te środki będą alokowane również na cele, które przyczynią się do rozwoju tych regionów, gdzie transformacja będzie najbardziej odczuwalna. Jakkolwiek potrzeby są ogromne, szczególnie w regionach sprawiedliwej transformacji, jestem przekonany, że nie tylko MST będzie je wspierał.- Zakres przedmiotowy wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest bardzo szeroki – to między innymi finansowanie procesów dekarbonizacyjnych w wielu podmiotach. A także ważne z perspektywy społecznej inwestycje, finansowanie i wsparcie dla projektów rewitalizacji obszarów górniczych i przemysłowych, które ucierpiały w wyniku transformacji energetycznej. To nie tylko rekultywacja tych terenów, ale też inwestycje w infrastrukturę, linie komunikacyjne, transport publiczny.Bardzo ważny będzie komponent społeczny, o którym już mówiliśmy – kwestie związane ze wzrostem umiejętności społecznych, możliwością przekwalifikowania, poszukiwania nowych miejsc pracy, ale też z szeroko rozumianą infrastrukturą społeczną.Co warto podkreślić, może się zdarzyć tak, że możliwe będą inwestycje nie tylko w samych regionach sprawiedliwej transformacji – zgodnie z rozporządzeniem mogą z nich skorzystać także regiony sąsiadujące, jeśli takie inwestycje mają udowodnione pozytywny wpływ na terytoria sprawiedliwej transformacji.Jeśli chodzi o EBI, to będziemy standardowo przeprowadzać naszą procedurę kredytową, czy to w zakresie finansowania w ramach instrumentu pożyczkowego dla sektora publicznego, czy też w ramach InvestEU, która będzie uzupełniona w tym przypadku o zatwierdzenie finansowania projektu przez Komitet Inwestycyjny w ramach Invest EU. Trzeba natomiast pamiętać o tym, że te projekty, które nie zakwalifikują się na finansowanie pożyczkowe, będą mogły otrzymać dotacje w ramach I filara MST.Nie wykluczamy też możliwości współfinansowania projektów, które otrzymają już dotację w ramach pierwszego filara.- Jesteśmy cały czas w procesie przygotowania, te prace są bardzo intensywne. Regulacja dotycząca MST już została zatwierdzona na poziomie Komisji Europejskiej, niemniej nadal pozostaje kilka kwestii do wyjaśnienia, zarówno w ramach InvestEU i umowy gwarancyjnej, jak i współpracy między Komisją Europejską a EBI w ramach instrumentu pożyczkowego dla sektora publicznego.Prawdopodobnie pierwsze zapytanie publiczne dotyczące zgłaszania projektów na przykład do mechanizmu trzeciego filara planowane jest na koniec tego roku lub początek przyszłego. Myślę, że z początkiem przyszłego roku środki z mechanizmu zaczną być uruchamiane.Jeżeli chodzi o InvestEU, sytuacja wygląda nieco inaczej – wprawdzie nadal formalnie nie jesteśmy w stanie udzielać finansowania bezpośrednio w ramach tego programu, natomiast wypracowaliśmy w ramach EBI koncepcję prefinansowania, które jest udzielane z wyprzedzeniem na projekty, które w ocenie banku mogą być zakwalifikowane do wsparcia w ramach InvestEU.- To prawda. Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji jest istotnym, ale tylko jednym z filarów mapy drogowej EBI jako banku klimatycznego, która została przyjęta w ramach EBI. Jest ona planem inwestycyjnym dla EBI i oprócz ambitnych celów dotyczących m.in. zmobilizowania nawet 1 bln euro zielonych inwestycji do 2030 r., chcemy, aby w 2025 roku 50 proc. inwestycji w naszym portfelu miało komponent klimatyczny lub środowiskowy, a projekty, które finansujemy, już od tego roku muszą być zgodne z celami i zasadami Porozumienia Paryskiego.