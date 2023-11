Europejski bank nadal działa w Rosji i zarabia tam ogromne pieniądze

Austriacki Raiffeisen Bank International pomimo nałożenia unijnych sankcji nadal działa w Rosji. Powoli przygotowuje się do sprzedaży swojej spółki zależnej, ale zanim to nastąpi zarabia ogromne pieniądze, liczone w setkach milionów euro.

Austriacki bank Raiffeisen Bank International AG nadal aktywnie działa na rynku rosyjskim i obsługuje lokalne firmy oraz te zagraniczne podmioty, które nadal, pomimo nałożonych sankcji, nie wycofały się z tego kraju.

W opublikowanym 3 listopada komunikacie giełdowym po ogłoszeniu wyników finansowych za trzeci kwartał 2023 roku znajduje się komentarz władz spółki mówiący o tym, że nadal badana jest możliwość wyjścia z Rosji, ale wbrew wcześniejszym zapowiedziom może to zająć więcej czasu, niż przewidywano.

Austriacki bank nie wykazuje inicjatywy, aby definitywnie zakończyć swoją obecność w Rosji

- Jesteśmy zależni od licznych pozwoleń organów regulacyjnych wydawanych przez lokalne władze rosyjskie, ale także europejskich regulatorów. Wiele tych decyzji na poważny wpływ na bieżącą i przyszłą naszą działalność - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor generalny Raiffeisen Bank International Johann Strobl.

Tymczasem jeszcze w sierpniu sygnalizowana była możliwość wydzielenia rosyjskiego biznesu do osobnej spółki i ograniczenie jej znaczenia dla konsolidowania wyników na poziomie grupy bankowej notowanej na giełdzie w Wiedniu.

Milionowe zyski wypracowane w III kwartale wskazują, że biznes prowadzony w Rosji cały czas jest dochodowy

W trzecim kwartale 2023 roku RBI odnotował 879 milionów zysku netto wobec 1,01 miliarda euro przed rokiem. Rynek rosyjski, w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku, odpowiadał za 45 procent zysków banku.

Problemem jest jednak to, że względu na obowiązujące sankcje nie jest obecnie możliwy transfer środków do Unii Europejskiej. Bank pracuje nad tym, w jaki sposób uzyskać dostęp do zablokowanych pieniędzy.

Departament Skarbu USA oraz Komisja Europejska kilka miesięcy temu ogłosiły, że prowadzą postępowanie w sprawie działalność RBI w Rosji pod rygorem obowiązywania sankcji, jednak żadnych decyzji ani zaleceń w tej sprawie nie wypracowano.

Długofalowo obecność zagranicznych banków może pomóc w odbudowie relacji gospodarczych z rosyjskimi partnerami

Być może górę biorą długofalowe strategie zakładające, że wojna na Ukrainie kiedyś się skończy i powoli, ale jednak relacje gospodarcze z rosyjskimi partnerami zostaną odbudowane. Dlatego warto mieć wolnorynkowe przyczółki, które działają na miejscu.