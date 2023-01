Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował w Polsce 990 mln euro w 2022 r.

Wartość inwestycji w Polsce Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju osiągnęła w 2022 r. rekordowy poziom 990 mln euro względem 600 mln euro w 2021 r. – przekazał EBOiR w czwartek. 80 proc. wspartych przez bank projektów dot. transformacji niskoemisyjnej, m.in. zrównoważonego transportu.

Jak podkreślono, w związku ze wzrostem krajowych inwestycji banku do 990 mln euro w ciągu roku (tj. więcej o 390 mln euro rdr) Polska stała się czwartym co do wielkości rynkiem EBOiR. Wsparte projekty umożliwią dodanie 1 GW mocy energii odnawialnej w Polsce w krótkim i średnim okresie - oceniono w informacji.

Największą w ubiegłym roku inwestycję banku w Polsce - przekazano - stanowiło objęcie zielonych obligacji Cyfrowego Polsatu w wysokości 800 mln zł (170 mln euro). Pozyskane w ten sposób fundusze spółka ma zamiar zainwestować w sektor energii odnawialnej - zaznaczono.

EBOiR udzielił również 100 mln euro pożyczki na budowę nowego terminalu kontenerowego w porcie w Gdańsku. Zwrócono uwagę, że jest to jedyny port na Bałtyku, który obsługuje ultraduże kontenerowce. Inwestycja pomoże zmniejszyć emisje i zdywersyfikuje trasy eksportu z Polski do sąsiednich krajów, w tym do Ukrainy - dodano.

EBOiR zainwestował także łącznie 126 mln euro w deweloperów z branży energii odnawialnej, w tym: 45 mln euro w energię słoneczną, 30,7 mln euro w energię wiatrową i 50 mln euro w zielone obligacje. Zgodnie z szacunkami banku przełoży się to na 300 MW nowej mocy wytwórczej z OZE.

Zwrócono również uwagę, że Polska stała się pierwszym krajem, który wdrożył nowy program EBOiR "Supply Chain Solutions Framework". Jak przekazano, jest to funkcjonujący we współpracy z Santander Factoring pilotażowy projekt ramowy wspierający sieć sklepów Żabka poprzez zapewnienie przystępnego finansowania dla dostawców.

"Wśród projektów mających na celu wsparcie kraju, który gości ponad milion przesiedlonych Ukraińców, znalazł się pionierski projekt mający na celu zmniejszenie niedoboru mieszkań: pożyczka w wysokości 50 mln euro dla Resi4Rent na budowę większej liczby mieszkań na wynajem" - dodał EBOiR.

Jak dodano, łączna kwota inwestycji EBOiR w Polsce od 1991 r. wyniosła 12,4 mld euro, z czego 92 proc. zostało zainwestowane w formie pożyczek lub inwestycji equity.

