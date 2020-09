Europejski Kongres Gospodarczy - czas, start!

W Katowicach rozpoczyna się jedna z najważniejszych debat o europejskiej i polskiej gospodarce. Prestiżowi goście na miejscu i online. Najważniejsze, aktualne i wybiegające w przyszłość tematy. Jeszcze większa dostępność i otwartość dzięki transmisjom. To wizytówka XII, wyjątkowej, edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC).

Po pierwsze ludzie

O znaczeniu Kongresu i jakości jego przekazu jak co roku zdecyduje grono uczestników. Potrzeba bezpośredniego kontaktu po tygodniach izolacji walczyła tu z ograniczeniami wynikającymi z przepisów. Ale udało się: grono gości EEC jest jak co roku prestiżowe i opiniotwórcze.Wśród gości tegorocznej edycji EEC znajdziemy przedstawicieli resortów gospodarczych polskiego rządu, agend, funduszu i innych instytucji gospodarczych oraz europejskich polityków odgrywających decydujące role w unijnej debacie o strategicznych kierunkach wychodzenia z kryzysu i finansowaniu tych działań.Przede wszystkim jednak uczestnikami Kongresu będą ludzie gospodarki: inwestorzy, prezesi największych firm, finansiści, ale także przedsiębiorcy, specjaliści w dziedzinie nowoczesnych technologii i ich gospodarczego wykorzystania.Zmieniający się tak szybko świat, doświadczenie pandemii i lockdownu, pytania o wciąż niejasną przyszłość i rozwojowe priorytety - wszystko to sprawia, że debata kongresowa w tym roku zrealizuje niezwykle ważną potrzebę otwartej rozmowy o europejskiej przyszłości.Kongres będzie na bieżąco relacjonowany w portalu WNP.PL. Tu także będzie można oglądać transmisje sesji.