Europejski Kongres Gospodarczy startuje już w poniedziałek

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii, samorządu.

Wyzwania rynku pracy w czasach (i po) pandemii

Wydarzenia towarzyszące

O godz. 15.30 kolejna debata poświęcona samorządom. Będzie to panel "Inwestycje w miastach i metropoliach". Także o godz. 15.30 odbędzie się panel "Nowe modele mobilności w popandemicznej rzeczywistości".Wreszcie ostatniego dnia kongresu, czyli 22 września o godz. 11.30 zapraszamy na debatę "Sprawiedliwa transformacja".Agenda tegorocznej edycji EEC obejmuje tematy szeroko związane z rynkiem pracy, systemem emerytalnych, zarządzaniem czy edukacją.20 września podczas sesji "PPK a rynek finansowy" podsumujemy dotychczasowe efekty programu, sprawdzimy, w co zostaną zainwestowane zgromadzone środki, poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak zmobilizować Polaków do oszczędzania na emeryturę.Również 20 września szukać będziemy odpowiedzi na pytanie jak powinno wyglądać Przywództwo 5.0. Podczas sesji "Przywództwo 5.0 - kluczowe kompetencje liderek przyszłości" sprawdzimy jaka jest sytuacja ekonomiczna, społeczna i mentalna kobiet w czasie pandemii i w czasach postcovidowych.21 września zapraszamy na sesję "ESG", gdzie sprawdzimy, jaka jest rola kryteriów ESG (Environment, Social and Governance) w relacjach z interesariuszami i w budowaniu wartości firmy.Również 21 września podczas sesji "Technologia, zarządzanie, człowiek" spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jakie mogą być skutki automatyzacji procesów biznesowych, jakich kompetencji będzie poszukiwał rynek pracy, jakie regulacje będą niezbędne by procesy automatyzacji przebiegały w sprawny sposób.Podczas drugiego dnia kongresu przyjrzymy się także bliżej zjawisku influencer marketingu.Sam rynek pracy także stanie się przedmiotem rozważań kongresowych gości. 21 września podczas sesji "Rynek pracy", paneliści rozmawiać będą o wpływie pandemii na sytuacje na rynku pracy, zmianie modeli pracy, nowych realiach rynku pracy.Drugiego dnia przyjrzymy się także centrom usług wspólnych. Podczas sesji "BPO centra usług wspólnych" sprawdzimy m.in. jak pandemia zmieniła styl pracy i zapotrzebowanie na biura.Ostatniego dnia kongresu, 22 września, w sesji "Sukcesja i rozwój: firmy rodzinne wobec wyzwań" postaramy się odpowiedzieć na pytanie jak skutecznie przeprowadzić firmę i rodzinę przez proces sukcesji.Nie zabraknie także rozmów na temat edukacji. Podczas sesji "Kapitał intelektualny – złoto XXI wieku" postaramy się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób inwestować wiedzę, jak powinna wyglądać reforma systemu edukacji, jak budować kompetencje przyszłości w świecie po pandemii.Nie samymi debatami Kongres żyje. Jak co roku podczas EEC odbędą się także uroczyste gale, podczas których nagrodzimy laureatów prestiżowych konkursów. I tak 20 września wręczymy nagrody niezwykłym firmom, zwycięzcom konkursu „Inwestor bez granic” 21 września wieczorem odbędzie się gala Start-up Challenge 2021, podczas której nagrody odbiorą najlepsze start-upy.21 września będzie także świętem samorządu podczas EEC ponieważ tego dnia przyznamy nagrody w jubileuszowej edycji konkursy Top Inwestycje Komunalne z okazji 10-lecia konkursu oraz nagrody w tegorocznej edycji Top Inwestycje Komunalne 2021.Do zobaczenia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas EEC!