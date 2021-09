Europejski Kongres Gospodarczy startuje już w poniedziałek. To ostatni moment na rejestrację

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii, samorządu. Rejestracja umożliwiająca udział stacjonarny otwarta jest już tylko do piątku (17 września) do godziny 15.

W tym roku Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbędzie się w dniach 20-22 września. Jeszcze dziś (17 września) można zarejestrować swój udział stacjonarny w EEC.

Przez trzy dni debat nie zabraknie rozmów o najważniejszych problemach i wyzwaniach gospodarczych, finansowych, inwestycyjnych czy politycznych.

Wezmą z nich udział przedstawiciele rządu, Unii Europejskiej, biznesu, samorządów oraz specjaliści z różnych dziedzin.

Gospodarcze debaty w doborowym gronie

Samorządy wobec gospodarczych i postpandemicznych wyzwań

