Europejski Kongres Gospodarczy – to już dziś

Największa impreza biznesowa Europy Centralnej gotowa do startu. To już XIII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Debata otwarcia wskaże główne tematyczne nurty rozwijane w kolejne dni w specjalistycznych dyskusjach biznesu, polityków i ekspertów.

Kongres od nowa

W programie Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się szereg rozmów i dynamicznych debat z opiniotwórczymi przedstawicielami biznesu, politykami i ekspertami o trendach rozwojowych mających kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki (pod szyldem EEC People i EEC Politics).Siłą Kongresu pozostają bowiem od lat jego uczestnicy, którzy i w tym roku nie zawiedli. Doborowy skład polityków europejskich i przedstawiciele gospodarczych resortów polskiego rządu buduje prestiż Kongresu, ale to przedsiębiorcy, inwestorzy, menedżerowie – praktycy gospodarki – są „solą Kongresu”. W tej edycji dopisali zarówno wielcy globalnej ekonomii, jak i przedstawiciele mniejszych prywatnych firm stanowiących – o czym przekonujemy się w ostatnich miesiącach – o sile, odporności i zdolności adaptacyjnej każdej gospodarki.Europejski Kongres Gospodarczy to nie tylko panelowe dyskusje czy rozmowy, ale także liczne wydarzenia towarzyszące, wieczorne uroczyste Gale i bankiety. Poznamy laureatów konkursu Inwestor bez granic, zwycięzców Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych, wyróżnimy Top Inwestycje Komunalne oraz wyłonimy finalistów Start-up Challenge 2021.Stałym i w dużym stopniu autonomicznym wydarzeniem będzie European Tech- and start-up Days – spotkanie młodej innowacyjnej gospodarki z dużym, tradycyjnym biznesem zainteresowanym inwestowaniem w nowe technologie i niebanalne biznesowe koncepcje.W ostatnim czasie Kongres zmienił się, dostosował się do nowych warunków, wzbogacił się o nowe formy przekazu, zwiększył zasięg oddziaływania. Jednak misja jednej z największych i najważniejszych debat gospodarczych w Europie Centralnej pozostała, co podkreślają organizatorzy, niezmienna. Europejski Kongres Gospodarczy – w ostatnim okresie także w formule online oraz hybrydowej – pozostał otwartym i niezależnym forum debaty o europejskiej gospodarce, o warunkach jej rozwoju, o przyszłości Europy.Powrót do (nowej?) normalności przebiega szybciej niż mogliśmy przewidywać, ale przed polską, europejską i światową gospodarką wciąż sporo znaków zapytania. Nie zniknęła, a nawet nasiliła się obecna już przed pandemią niepewność, poczucie niestabilności. Potrzeba dyskusji staje się w tej sytuacji szczególnie silna, a miesiące izolacji jeszcze ją wzmogły.Kongres od lat nie tylko opisuje aktualną gospodarczą rzeczywistość. Istotnym tematem tej ważnej debaty jest nadal nieostro rysująca się przyszłość – wymagająca wspólnej refleksji i dialogu.