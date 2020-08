Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach - ostatnie odliczanie

Już za niespełna miesiąc rozpocznie Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. W tym roku ten trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących odbędzie się w dniach 2-4 września. W tym czasie przedstawiciele biznesu, polscy i europejscy politycy, eksperci i naukowcy będą dyskutować o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy – rozpatrywanych w lokalnym i globalnym kontekście. Po raz piąty wydarzeniu towarzyszyć będą European Tech and Start-up Days. Właśnie przedstawiono szczegóły nadchodzących wydarzeń.

Nie zabraknie również spojrzenia w przyszłość – jak wydarzenia związane z pandemią wpłyną na gospodarkę w nieco dłuższej perspektywie – czy epidemia okaże się decydującym impulsem dla dalszej cyfryzacji gospodarki, a także jaki wpływ na rynek pracy (ale i nieruchomości biurowych) będzie miało rozpowszechnienie pracy zdalnej.Główne nurty tematyczne XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach to: Europa przyszłości, Zielony Ład, walka z recesją, transformacja energetyki i gospodarka ery cyfrowej. Trzy dni wrześniowych debat zgrupowane zostaną w bloki tematyczne takie jak: cyfryzacja, nowe technologie, energia i klimat, rozwój i środowisko, międzynarodowa współpraca gospodarcza, transport i mobilność, przemysł, miasto rynek nieruchomości, edukacja i rynek pracy, inwestycje, zarządzanie, przemysł spożywczy, rynek i marketing, finanse, społeczeństwo – ekonomia, ochrona zdrowia.Równolegle do „tradycyjnego” kongresu w dniach 3-4 września br. Katowice staną się start-upowym centrum Polski. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w ramach European Tech and Start-up Days, zaprezentują się najbardziej innowacyjne pomysły na biznes. Uczestnicy debat poszukają także odpowiedzi m.in. na pytania jak w aktualnej sytuacji funkcjonują polskie start-upy? Czy nowe realia mogą być szansą dla młodej innowacyjnej przedsiębiorczości i jak może ją wesprzeć doświadczony biznes? Podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbędą się także finały dwóch konkursów: Inwestor bez granic i Start-up Challenge.XII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego będzie wyjątkowa ze względu na niewygasłą jeszcze pandemię, co zaowocowało szczególnymi środkami ostrożności i wdrożeniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.– Przestronne wnętrza Międzynarodowego Centrum Kongresowego gwarantują udział uczestników w taki sposób, by móc zachować dystans społeczny. Miejsce debat będzie bardzo dobrze przygotowane i zabezpieczone, standardy bezpieczeństwa będą wyższe niż w innych miejscach publicznych – mówi Wojciech Kuśpik.W dbałości o bezpieczeństwo uczestników i sprawny przebieg Kongresu wprowadzony zostanie limit osób mogących spotkać się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Do udziału w stacjonarnym kongresie w Katowicach uprawnia przyznany po zarejestrowaniu się status potwierdzony systemową wiadomością e-mail. Tegoroczna edycja w całości będzie transmitowana online (na etapie rejestracji należy wybrać opcję: udział zdalny lub na miejscu).XII Europejski Kongres Gospodarczy odbywa się dzięki zaangażowaniu firm i instytucji, wśród partnerów kongresu znaleźli się m.in.: ABB, Aberdeen Standard Investments, Baker McKenzie, BGK, BNP Paribas, Budimex, Columbus Energy, DB Cargo Polska, Deloitte, Dentons, Fitch Ratings, Huawei, ING Bank Śląski, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, LPP, mBank, Orlen, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Savillis, Siemens, Tracktec, Velux, Żabka.