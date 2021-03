Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach w dniach 20-22 września 2021

XIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress) odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 r. w formule hybrydowej – stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz online. Organizator wydarzenia, Grupa PTWP przez cały rok prowadzi szereg aktywności pod marką EEC, różnorodnych co do formuły, rozplanowanych w czasie i dopasowanych do nowych realiów.

Grupa PTWP z powodzeniem zrealizowała już w formule hybrydowej ubiegłoroczną edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Tegoroczny EEC skupi się na kluczowych obszarach dla polskiej i europejskiej gospodarki, które stworzą kilkanaście bloków tematycznych.



Spora część dyskusji zostanie poświęcona Europejskiemu Zielonemu Ładowi.

