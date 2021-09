Europejski Kongres Gospodarczy wystartował

Uczestnicy największej imprezy biznesowej Europy Centralnej zmierzą się w ramach szerokiej debaty z najważniejszymi dylematami rozwojowymi światowej, europejskiej i polskiej gospodarki. W Katowicach rozpoczął się XIII Europejski Kongres Gospodarczy.

– Pandemia zatrzymała świat, Europę i Polskę, ale Polska jako jedno z pierwszych państw na świecie wróciła do wzrostu sprzed pandemii. Chcielibyśmy, aby to dotyczyło całej Europy – mówił Jarosław Wieczorek. – Życzę, by konkluzje Kongresu przyniosły realne wdrożenia.Uczestnikami debaty otwarcia pod hasłem „Gospodarka – czas odbudowy” są Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, Konrad Szymański, minister ds. Unii Europejskiej oraz wysokiej rangi politycy krajów środkowoeuropejskich.Gościem bloku otwarcia EEC będzie także Swiatłana Cichanouska, działaczka polityczna, kandydatka na prezydenta Białorusi w roku 2020. Całość poprowadzi w roli moderatora Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.Europejski Kongres Gospodarczy to od lat największe tego typu wydarzenie biznesowe w Europie Centralnej. Program obejmuje ponad sto różnych wydarzeń składających się na wielowątkową debatę o gospodarce. Udział w Kongresie biorą politycy europejscy, szefowie resortów gospodarczych polskiego rządu, samorządowcy, dyplomaci, naukowcy, eksperci i przedstawiciele mediów, a przede wszystkim reprezentaci biznesu: wielkich europejskich i światowych korporacji, ale także mniejszych firm – producenci i usługodawcy, inwestorzy i eksporterzy.Kongresowi po raz szósty towarzyszy European Tech- and Start-up Days – spotkanie młodego biznesu oraz firm wykorzystujących najnowsze technologie z przedstawicielami potencjalnych inwestorów zainteresowanych innowacjami.