Europejski Kongres Gospodarczy z misją dla Ukrainy

Plany tegorocznej edycji największej imprezy gospodarczej naszej części Europy przechodzą gruntowną zmianę, by odpowiedzieć na największe od dziesięcioleci wyzwanie dla Europy, jej mieszkańców, dla jej gospodarki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Chcemy być jednak gotowi z ofertą współpracy, która pomoże w odbudowie ukraińskiego życia, zrujnowanego przez wojnę. Dla opracowania i realizacji takiego „Planu dla Ukrainy” – w jego humanitarnym i ekonomicznym aspekcie – potrzebujemy silnej polskiej gospodarki, współdziałania państwa i samorządów, a także skoordynowanych działań Unii Europejskiej i całego wolnego świata.W tej dłuższej perspektywie należy wytworzyć mechanizmy zniechęcające agresora, dające bezpieczeństwo jego potencjalnym ofiarom, zmniejszające stopień ekonomicznej – groźniejszej niż wielu sądziło – zależności od Rosji.To także zadanie dla polityków, ale także dla nas wszystkich, którzy mamy możliwości tworzenia klimatu dla stanowczych decyzji.Realizacji wytyczonych wyżej celów służą pierwsze kroki, które podjęliśmy.Znacząco zmieniony został zakres tematyczny Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Tegoroczny EEC będzie debatą inną niż poprzednie trzynaście edycji; biorąc pod uwagę sumę i wagę społeczno-gospodarczych i historyczno-cywilizacyjnych wyzwań może być to najważniejszy z dotychczasowych kongresów.Agenda kwietniowego spotkania to jednak nadal dokument otwarty – nie tylko z względu na nieznany kierunek rozwoju wypadków na Wschodzie, ale także dlatego, by uwzględnić wszelkie uwagi, sugestie i propozycje.Zarówno Agenda EEC, jak i prowadzone działania pomocowe, są otwarte na uwagi i współtworzone z Partnerami Kongresu. Pozostajemy otwarci na wszelkie sugestie, które można zgłaszać przez formularz na stronie: www.eecpoland.eu . Zapraszamy do współpracy i liczymy na szczególną aktywność w wyjątkowym czasie.Oczywiście PTWP jako organizacja i jej pracownicy włączają się w akcje pomocy humanitarnej dla Ukrainy, dla ofiar wojny. Tu – również z myślą o skuteczności i trafieniu w realne potrzeby – współpracować będziemy z tymi, którzy takie działania realizują wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie.