Europejski Kongres Gospodarczy z nagrodą. "Wiodące międzynarodowe wydarzenie"

Wojciech Kuśpik, prezes PTWP S.A., odebrał nagrodę Silesia Press 2023 za organizację Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w roku 15. edycji. Nagroda jest przyznawana przez dziennikarzy pracujących w woj. śląskim.

Organizowany od 2009 r. Europejski Kongres Gospodarczy otrzymał wyróżnienie środowiska dziennikarskiego z woj. śląskiego.

Kongres doceniono jako "wiodące międzynarodowe wydarzenie".

- Pandemia spowodowała kryzys. Ale wyszliśmy z niego silniejsi - przekonuje Wojciech Kuśpik, prezes PTWP S.A., organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

"Za inicjatywę i konsekwentną realizację wiodącego międzynarodowego wydarzenia kongresowego: Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w roku XV edycji" - oto uzasadnienie wyróżnienia dla Wojciecha Kuśpika, prezesa Grupy PTWP S.A., przyznanego podczas gali wręczenia nagród Silesia Press 2023. Nagrodę przyznali dziennikarze pracujący w redakcjach województwa śląskiego.

Nie tylko działamy i relacjonujemy, ale dajemy także impuls do zmian

- Nagroda ważna dla naszej grupy, bo pochodzi bezpośrednio ze środowiska dziennikarskiego. Dla nas ważna jest współpraca z mediami, która przynosi korzyści obydwu stronom. XV edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego była rekordowa m.in. pod względem wartości ekwiwalentu medialnego, szacowanego na 178 mln zł - podkreślił Wojciech Kuśpik po odebraniu nagrody.

Jak dodaje, media doceniają kongres i to, co kongres robi. Europejski Kongres Gospodarczy to z założenia projekt misyjny.

- Nie tylko w kierunku biznesu i przedsiębiorców - bo często słyszymy, że efektywność kongresu dla biznesu jest wysoka, a uczestnictwo daje konkretne efekty. To także misyjność jako wsparcie dla regionu - czyli transformacji Śląska - i wparcie dla miasta. 15 lat Europejskiego Kongresu Gospodarczego to kluczowy czas dla przemiany Katowic i całego regionu. Zatem nie tylko relacjonujemy i działamy, ale dajemy także impuls do zmian - ocenił Wojciech Kuśpik.

Pandemia nie zatrzymała kongresu. Sprawiła, że stał się jeszcze silniejszy

Nie ma wątpliwości, że nie tylko dla Europejskiego Kongresu Gospodarczego, ale także dla całej branży eventowej, niezwykle trudnym okresem był rok 2020, czyli wybuch pandemii na całym świecie.

- Przed pandemią siłą kongresu były mocne, stacjonarne spotkania kilkunastu tysięcy ludzi w jednym miejscu i czasie. Potem doszła hybrydowość, uruchomiliśmy dodatkowy zasięg on-line. Do 11 tys. ludzi obradujących w Katowicach stacjonarnie, doszło drugie tyle, które śledzi kongres w internecie, a potem ma możliwość wielokrotnego odtwarzania. Po całej tej pandemicznej sytuacji kongres się tylko wzmocnił, co było widać w 2023 r. - podkreślił Wojciech Kuśpik.

Kongres nie tylko silniejszy, ale także coraz większy

Pierwsza edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyła się w 2009 r. Wówczas wzięło w nim udział stacjonarnie około 3 tys. gości i 300 prelegentów. Rok 2023 i XV edycja kongresu to już około 1200 prelegentów i ponad 11 tys. gości na miejscu.

Ekwiwalent reklamowy, czyli wskaźnik wyrażający wartość pieniędzy, jaką należałoby wydać na publikację lub emisję danego przekazu, gdyby był on reklamą, przyniósł w 2023 r. aż 178,2 miliona złotych, co przełożyło się na ponad 52 tys. publikacji w szeroko rozumianych mediach. Na tegoroczne wydarzenie akredytowało się ponad 600 dziennikarzy reprezentujących 227 redakcji oraz 50 patronów medialnych.

Konkurs dziennikarski Silesia Press, który w 2023 r. nagrodził organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego, organizowany jest przez Stowarzyszenie Mediów Regionalnych Silesia (wcześniej Stowarzyszenie Media dla Integracji Europejskiej). Pierwsza edycja odbyła się w 2006 r.

Kapituła konkursu przyznaje nagrody na najlepsze teksty prasowe, audycje radiowe i programy telewizyjne przyznawane w danym roku. Przyznawane są także nagrody specjalne i wyróżnienia.

