Europejski Kongres Gospodarczy za nami. Zapraszamy na kolejną edycję

Świat po pandemii, rozmowy o trendach przyszłości, najbardziej aktualne tematy i dogłębna analiza gospodarki - to bilans XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 6. European Tech and Start-up Days (20-22 września br.). Organizator, Grupa PTWP, planuje kolejną edycję największego spotkania biznesowego Europy Centralnej w dniach 25-27 kwietnia 2022 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Chcemy, by nasi konsumenci mogli kupić wszystko, czego potrzebują, a nasi partnerzy osiągali sukces w skali globalnej. Drugi aspekt to atrakcyjne ceny. – Chcemy, by ludzie, którzy robią zakupy przez Amazon, byli pewni, że to im się opłaca – wyjaśnił, dyrektor generalny Amazon.pl podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Następny czynnik to wygoda zakupów, w tym szybka dostawa. Chcemy mieć tutaj 10 centrów i wykorzystać całą infrastrukturę, by spełniać wszystkie oczekiwania klientów – dodał.– Słowo wygoda zupełnie zmieniło swoje znaczenie. Obecnie wygoda polega na tym, że klient chce być traktowany indywidualnie, że cała oferta jest skierowana do niego tak, iż czuje się w centrum uwagi. Nie da się tego zrobić inaczej jak tyko przez bezpośredni kontakt, np. poprzez aplikację taką jak nasza – mówiłprezes Żabka Polska. – Przypomniał, że aplikacja Żabki ma 6 mln użytkowników. – Dzięki temu wiemy o klientach bardzo dużo i jesteśmy w stanie im zaproponować rozwiązania indywidualne. Np. proponujemy piwo w momencie, kiedy ktoś ogląda mecz. Możemy komunikować się bezpośrednio z klientem, to nie jest możliwe nawet przez Facebooka – mówił podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.COVID w istotny sposób zmienił nastroje i zachowania konsumenckie. Handel internetowy będzie umacniał pozycję, pojawi się również presja na ostatnią milę. – Już teraz rynkowa gra toczy sięw oparciu, m.in. o doświadczenie i dostawy. Ta „kula u nogi”, jaką zawsze była logistyka w e-handlu, teraz może stać się akceleratorem jego wzrostu – mówiłdyrektor e-commerce Sephora.Zdaniemprezeski IKEA Retail, gospodarka polska w ostatnich latach radziła sobie imponująco. Cieszą też pozytywne prognozy na nadchodzące lata.– W tym roku wszyscy dowiedzieliśmy się, że dom jest ważniejszy niż kiedykolwiek w przeszłości. Nasze mieszkania stały się w pandemii centrum naszego życia. Nie tylko w nim jemy i śpimy, ale także nasze dzieci się uczą, a my pracujemy. Dlatego sektor wyposażenia domów rozwija się bardzo szybko – zaznaczyła Karin Sköld, prezeska IKEA Retail w Polsce podczas sesji XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego pt.: „Inwestycje zagraniczne”. – Polski rynek jest dla nas silny i ważny, nawet czasem żartujemy, że IKEA jest Made in Poland. Polska jest obecnie dla nas drugim największym producentem mebli. Eksportujemy je na 50 różnych rynków – dodała.– Obserwacja zachowań to już za mało, musimy zaufać danym. Tam najbardziej widać zmiany. Analityka danych, analityka zachowań klienta w e-commerce, sklepie, podróży między kanałami jest dziś najbardziej istotnym zadaniem. Przed nami rollercoaster zmian. To co było – odeszło i już nie wróci – mówił, wiceprezes zarządu LPP podczas sesji „Handel ery cyfrowej. Zrównoważony e-handel", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do 2025 r. wartość globalnego rynku AI wzrośnie do przeszło 190 mld dolarów, a rozwiązania na niej oparte wdroży aż 97 proc. największych międzynarodowych firm. W polskich firmach sztuczna inteligencja najczęściej używana jest do analizy danych oraz automatyzacji obsługi klienta – jako chatboty i voiceboty.– Pandemia Covid-19 przyspieszyła rewolucję cyfrową o 7 lat, a dzięki AI firmy zwiększą swoją produktywność nawet o 30 proc. Do 2024 r. liczba asystentów głosowych ma osiągnąć 8,4 mld, czyli więcej, niż wynosi populacja całego świata. Jednak by te prognozy się spełniły, po stronie biznesów niezbędna jest gotowość do przeprowadzenia rewolucji wewnątrz organizacji. Wdrożenie botów wymaga przygotowania działów IT, obsługi klienta i analityki. Dlatego konieczne jest pozyskanie nowych kompetencji z zakresu transformacji cyfrowej, optymalizacji procesów i sztucznej inteligencji – mówił, CEO SentiOne.– Podstawowym problemem w gospodarce pozostaje brak inwestycji średnich i małych firm, służących zwiększeniu produktywności. Od roku 2014 tych inwestycji mamy zbyt mało – powiedział, prezes ING Bank Śląski.– Podobnie jak w energetyce, wyceny firm energetycznych się posypały. To z kolei niesie zmiany miksu energetycznego. Widzimy pozytywną zmianę. Na GPW wchodzą firmy z branż nowych technologii – Allegro czy firmy gamingowe. To szansa na dobre stopy zwrotu dla inwestorów – wskazywał Pprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.Nie trzeba posiadać, wystarczy subskrybować. Ten model dotyczy dziś już nie tylko dostępu do mediów czy ubezpieczeń, ale coraz szerzej wchodzi na rynek. O tym, jak zmieniają się modele korzystania z produktów i usług rozmawiano podczas sesji "Gospodarka w abonamencie".– Polacy są bardzo otwarci na nowości technologiczne – mówił, Country Head Poland, Aion Bank. – Aion Bank to bank wymyślony właśnie w formie subskrypcji. Jeszcze dwa lata temu uważano, że kontakt fizyczny z człowiekiem w bankowości jest najważniejszy i buduje zaufanie. To okazało się nieprawdą. Ważny jest kontakt ludzki, ale jego wirtualne formy mają rację bytu także w finansach – wyjaśnił.– Chcemy mniej posiadać, m.in. ze względu, na koszty jakie się z tym wiążą, np. ubezpieczenia czy serwisy. Dochodzi też do tego wątek ekologiczny - nie musisz posiadać, by korzystać - przekonują działacze na rzecz środowiska. Nasz model wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego – podkreślał, Co-founder, CEO Plenti.– Moja definicja influencerki jest niezmienna od samego początku. To wiarygodny i silny wizerunek, tworzony w oparciu o wartości, które wyznaję. Nie ukrywam, że przyglądam się ewolucji tego słowai zjawiska. Trzymam kciuki za to, żebyśmy nie tracili wiarygodności – powiedziała podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, trenerka, selfmade businesswoman, pionierka branży fitness w Polsce. – Dobra komunikacja z klientami, wsłuchiwanie się w ich potrzeby, umiejętność korzystania ze wsparcia ekspertów oraz asertywność (by podejmować współpracęz odpowiednimi podmiotami), to kolejne z elementów, składających się na receptę na sukces - wyliczała Chodakowska podczas rozmowy na panelu Influencer Marketing w ramach EEC 2021.O tym, w co inwestować pieniądze i jakie branże są bez przyszłości mówiono podczas sesji tematycznych European Tech and Start-up Days w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Które branże rozczarowały inwestorów?Co-founder, General Partner, OTB Ventures podczas panelu „Inwestowanie w przyszłość" wymienił kilka sektorów, na które minęła moda. – Rynek, który załamał się z hukiem, to rynek dronów. Okazał się niewspółmiernie mniejszy. Podobnie jest rynkiem druku 3D – powiedział., przewodniczący rady nadzorczej Bakallandu, założyciel i prezes Uno Capital zwrócił uwagę, że na znaczeniu będą traciły sklepy stacjonarne. – Takie sklepy będą znikały z mapy – powiedział podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska skontrował, że co prawda na drony był "hype" i ta moda przeminęła, ale to nie oznacza, że te firmy nie będą się rozwijać. – Drony muszą być wyposażone w sztuczną inteligencję i mieć możliwość szybkiego łączenia się z siecią. Warto będzie inwestować w firmy zajmujące się smart city, zielonymi technologiami czy transportem autonomicznym – mówił.Wiedzą i doświadczeniem podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz 6. European Tech and Start-up Days podzielili się także m.in.:minister infrastruktury,, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący PE w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC,, działaczka polityczna, kandydatka na prezydenta Białorusi w wyborach prezydenckich w 2020 roku,, poseł, minister przedsiębiorczości i technologii oraz minister rozwoju (2018–2020), wiceprezes Rady Ministrów (2020),, polityk, premier Republiki Czeskiej w latach 2009-2010, wicepremier i minister finansów w latach 2013–2014,, poseł na Sejm RP, wiceprezes Rady Ministrów i minister rozwoju, pracy i technologii w latach 2020-2021,, CEO, założycielka, infuture.institute, autorka bloga, hatalska.com,właściciel Grupy Kapitałowej Multico,, prezes Ciech,, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,, przewodnicząca Komitetu Integracji Ukrainy z Unią Europejską, Rada Najwyższa Ukrainy, wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej w latach 2016-2019,główny doradca prezydenta Litwy, minister energetyki Litwy w latach 2012-2014,minister finansów, funduszy i polityki regionalnej,prezes PGE Baltica,minister zdrowia,prezes Grupy Maspex,socjolog, polityk, premier Słowacji w latach 2010-2012, minister pracy w latach 2005–2006,prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,, prezes LUX MED, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej,, wykładowca, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,prezes, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland,dyrektor wykonawcza, Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat),, przewodnicząca Rady Nadzorczej, Bank BNP Paribas,minister ds. Unii Europejskiej,, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Komisji Europejskiej,, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w latach 2016-2020, wiceminister rozwoju, pracy i technologii w latach 2020-2021,prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Nowością w ramach XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego był Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych, w ramach którego zaprezentowane zostały najbardziej pomysłowe i efektywne projekty służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w polskiej gospodarce. Wydarzeniu towarzyszyły również kolejne edycje konkursów Start-up Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz rankingu Inwestor bez Granic.Zobacz więcej: "Inwestor bez granic". Prestiżowe nagrody wręczone Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP. Współgospodarzami tegorocznej edycji wydarzenia były Metropolia GZM i Miasto Katowice.