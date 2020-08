Europejski Kongres Gospodarczy – zacznijmy od rozmowy o pieniądzach

Pobudzenie i rozwój gospodarki w dobie pandemii to jeden z najważniejszych problemów, z jakimi borykają się obecnie władze publiczne i przedsiębiorcy. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie dotkniętym kryzysem covidowym. Jak poradzić sobie z brakiem środków na działalność, gdzie ich szukać – to jeden z głównych problemów, którym zajmą się uczestnicy panelu KPMG Finansowanie gospodarki podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

O przyczynach przesunięcia o cztery miesiące tego corocznego forum dyskusyjnego polityków, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorców, naukowców, teoretyków i praktyków, nie trzeba wiele mówić. Wystarczy jedno słowo – pandemia. Ona jednak warunkuje to, że w tym roku kongres będzie miał formę hybrydową (niektórzy uczestnicy dyskusji i goście będą z nami online), a także to, że dyskusja będzie się skupiała nie tyle nad szukaniem nowych rynków zbytu, nowych możliwości rozwoju, tylko na kierunkach tego rozwoju, zmianach w sposobie myślenia o gospodarce, społeczeństwie, sposobach na przetrwanie kryzysu.



Na tym tle kwestia źródeł finansowania działalności gospodarczej, dostępności środków dla poszczególnych sektorów gospodarki i pojedynczych przedsiębiorców, która będzie przedmiotem dyskusji uczestników panelu Finansowanie gospodarki, jawi się jako jeden z najważniejszych problemów nie tylko przedsiębiorców, ale i osób mających wpływ na rozwój regionu, kraju.



- W dobie pandemii większość firm ma problemy z pozyskaniem finansowania zarówno na inwestycje, jak i odnowienie istniejącego finansowania - zarówno w formie długu, jak i istniejącego kapitału. Chcemy na panelu podyskutować na temat tego, jakie są koszty finansowania, gdzie można to finansowanie pozyskać, które sektory mogą je uzyskać i na co mogą liczyć. Chcemy podyskutować o tarczy antykryzysowej, ponieważ ona oferuje wsparcie dla firm dotkniętych skutkami pandemii – mówi Alina Wołoszyn, partner, szef działu Deal Advisory KPMG w Polsce, która poprowadzi panel Finansowanie gospodarki.



Odbędzie się on pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego - 2 września 2020 r.