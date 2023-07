Europejski Kongres Stalowy Steel 2023 – we wrześniu w Katowicach

Producenci, przetwórcy i dystrybutorzy stali oraz firmy kooperujące z branżą wezmą udział w Europejskim Kongresie Stalowym Steel 2023 w Katowicach, zaplanowanym na 18-19 września . Chcemy rozwijać ten przemysł, szukamy jak najlepszych warunków i szans dla jego rozwoju – wskazuje wiceszef MAP Marek Wesoły.

Ministerstwo Aktywów Państwowych jest patronem przedsięwzięcia, które ma być największym tego typu wydarzeniem w branży stalowej w Europie środkowo-wschodniej. Kongres organizuje Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, a generalnym partnerem jest katowicki Węglokoks, skupiający w swojej grupie aktywa hutnicze Skarbu Państwa.

Prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek podkreślił podczas wtorkowej konferencji prasowej, że przemysł stalowy ma strategiczne znaczenie dla gospodarki: stal potrzebna jest m.in. w budownictwie, infrastrukturze drogowej, przemyśle zbrojeniowym oraz w energetyce - także odnawialnej. Prezes przypomniał, że większość wykorzystywanej w Polsce stali pochodzi z importu, zaś konsumpcja znacząco przekracza krajowe możliwości produkcyjne.

"Dziś szukamy stali w odległych krajach: Indiach, Chinach, Japonii, nawet Iranie. Dlaczego nie mamy wytwarzać jej w Europie, budując łańcuch wartości, podnosząc PKB i tworząc miejsca pracy? Jako Węglokoks od ub. roku akcentujemy potrzebę budowy w Polsce nowoczesnej stalowni i walcowni. Jeżeli my tego nie zrobimy, zrobią to inni, a my będziemy importerem stali już w 100 procentach" - tłumaczył Heryszek.

Jak mówił, budownictwo, motoryzacja i wiele innych branż potrzebują stali i obecnie nie ma technologii, które mogłyby ją zastąpić. "W horyzoncie strategicznym jesteśmy absolutnie przekonani co do słuszności inwestycji we własne źródło wytwórcze, ponieważ powoli stajemy się rynkiem, który będzie miał w tym zakresie coraz większe problemy. Jak kania dżdżu potrzebujemy własnej stali" - dodał prezes Węglokoksu.

Przygotowywana przez Grupę Węglokoks budowa nowoczesnej stalowni w Rudzie Śląskiej ma być jednym z tematów wrześniowego kongresu. Jak mówił wiceminister Wesoły, płynące z kongresowych debat wnioski mogą być swoistym drogowskazem dla planów rozwoju sektora stalowego w Polsce - zarówno jego części będącej w rękach Skarbu Państwa, jak i firm prywatnych.

"Liczę, że wnioski z kongresu będą też materiałem dla rządzących, tym bardziej, że chcemy rozwijać ten przemysł, szukamy jak najlepszych warunków i szans dla jego rozwoju. Chcemy także, by głos z Katowic był usłyszany w parlamencie i innych instytucjach europejskich, ponieważ to tam tworzone są regulacje dotyczące sposobu i tempa zmian" - mówił wiceminister aktywów państwowych, nawiązując przy tym do transformacji energetycznej, której - jak mówił - przemysł stalowy jest ważnym elementem.

Marek Wesoły przypomniał, że Skarb Państwa dokapitalizował niedawno hutnicze spółki z Grupy Węglokoksu kwotą 560 mln zł, umożliwiając im m.in. realizację programu inwestycyjnego. Obecnie - jak poinformował prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek - wyniki hutniczych spółek są zadowalające. Np. Huta Łabędy po 5 miesiącach tego roku wypracowała ok. 80 mln zł zysku.

Według wiceministra Wesołego, konsolidacja hutniczych spółek w Grupie Węglokoksu (oprócz Hut Łabędy są tam także walcownia blach grubych Batory oraz spółki z grupy Huty Pokój) prowadzi do budowy silnego podmiotu, który powinien zostać uzupełniony mocami wytwórczymi w postaci budowy nowej stalowni i walcowni.

"Chcemy tworzyć spółkę, która będzie silna, mocna; która skonsoliduje przemysł stalowy i w przyszłości będzie liderem tego rynku. Mając plan budowy stalowni - inwestycji wartej ponad 5 mld zł - nie można tego robić chaotycznie, ale w sposób zorganizowany i przemyślany. Te przygotowania, choć ich nie widać, cały czas trwają. To trudny, mozolny i długotrwały proces, ale wierzymy, że zakończy się wielkim sukcesem" - powiedział wiceszef MAP.

Jak dodał, częścią porządkowania rynku hutniczego ma być także wypracowanie skutecznych mechanizmów krajowego zagospodarowania złomu, który w większym niż dotąd zakresie powinien być wykorzystywany w krajowych hutach. Wiceprezes Węglokoksu Marek Akciński podkreślał, że hutnictwo jest przemysłem o bardzo rozwiniętym obiegu zamkniętym, a stal jest materiałem w 100 procentach poddawanym recyklingowi.

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tomasz Zjawiony podkreślił, że przemysł stalowy generuje łańcuch wartości, którego częścią są tysiące kooperantów z różnych branż, m.in. budowlanej, infrastrukturalnej, motoryzacyjnej czy AGD. Wielu z nich to małe i średnie firmy zrzeszone w Izbie. Dla nich również katowicki kongres ma być szansą - nie tylko na wymianę doświadczeń, ale także poznanie długofalowej strategii branży i nawiązania relacji biznesowych.

Europejski Kongres Stalowy Steel 2023 odbędzie się 18-19 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Oprócz przedstawicieli branży w kilku krajów wezmą w nim udział eksperci i przedstawiciele instytucji wspierających biznes.

