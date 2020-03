Europejski Urząd Patentowy: Polska 26. na świecie w liczbie wniosków patentowych

Polska zajmuje 26. miejsce na świecie, jeśli chodzi o liczbę wniosków patentowych złożonych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) - wynika z opublikowanego w czwartek EPO Patent Index. Niemal co 3. wniosek na tysiąc pochodzi z Polski.

Europejski Urząd Patentowy opublikował statystyki dotyczące składanych tam wniosków patentowych w 2019 r. (EPO Patent Index). Urząd otrzymał wtedy 181 tys. wniosków. To najwięcej w historii i o 4 proc. więcej niż wniosków złożonych rok wcześniej.

469 (0,3 proc.) spośród wszystkich tych wniosków pochodziło z Polski. To w porównaniu z 2018 r. spadek liczby wniosków z naszego kraju o 9,6 proc. Spadek ten jednak poprzedziły dwa lata zdecydowanego wzrostu, co wpisuje się w model dwóch lat silnego wzrostu, po których następuje rok z mniejszą liczbą zgłoszeń patentowych; model ten zaobserwowano już trzykrotnie w ciągu ostatniej dekady. Z perspektywy długoterminowej wzrost był jednak mocny: w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba polskich zgłoszeń patentowych składanych do EPO wzrosła o ponad połowę (+129 proc.), z 205 w 2010 r. do 469 w 2019 r.

Jeśli chodzi o liczbę wniosków, Polska zajęła 26 miejsce. Gdyby jednak przeliczyć liczbę wniosków na milion mieszkańców, Polska znalazła się na 32 miejscu (12 wniosków na 1 milion mieszkańców).

Do pięciu krajów z największą liczbą zgłoszeń należały Stany Zjednoczone (25 proc. ogólnej liczby zgłoszeń), Niemcy (15 proc.), Japonia (12 proc.), Chiny (7 proc.) i Francja (6 proc.). Do wzrostu liczby zgłoszeń do EPO w 2019 r. przyczyniły się przede wszystkim Chiny, Stany Zjednoczone i Korea Południowa.

Na czele rankingu polskich wnioskodawców znalazły się koncern biofarmaceutyczny RYVU Therapeutics oraz Uniwersytet Jagielloński, z których złożono po 8 zgłoszeń patentowych; kolejne miejsca zajęli: producent drukarek 3D - 3DGence oraz Politechnika Śląska (po 7 zgłoszeń), a także Adamed Pharma (5 zgłoszeń). Liczba zgłoszeń z uczelni i instytutów badawczych nieznacznie spadła: w 2019 r. w pierwszej piątce znalazły się zaledwie dwie uczelnie, w porównaniu z trzema w 2018 r.

Jeśli chodzi o całość wyników, to w czołówce wnioskodawców w 2019 r. znalazł się Huawei (ponad 3500 wniosków). Na drugiej pozycji znalazł się Samsung, a na trzeciej LG (po 2800 wniosków).

Szczegółowe statystyki dostępne są pod adresem: www.epo.org/patent-index2019

Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest jedną z największych instytucji usług publicznych w Europie. Celem utworzenia EPO było wzmocnienie współpracy w zakresie patentów w Europie. W ramach scentralizowanej procedury przyznawania patentów EPO wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 44 krajach, uzyskując dostęp do rynku liczącego sobie około 700 mln mieszkańców. EPO jest również głównym światowym organem informacji patentowej i wyszukiwania patentów.