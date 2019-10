Europejskie regiony nie chcą tracić na wspieraniu terenów pogórniczych

Regiony, w których wydobywa się węgiel, powinny otrzymywać od Unii Europejskiej pieniądze na wsparcie odchodzenia od paliw kopalnych – stwierdził Europejski Komitet Regionów. Unijne zgromadzenie przywódców lokalnych i regionalnych podkreśliło także, że wsparcie to nie powinno się odbywać kosztem innych regionów.

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski także zwrócił uwagę na konieczność pozostawienia zarządzania tymi funduszami w jak największym stopniu na poziomie regionów. - Samorząd regionalny jest najlepszym łącznikiem między mieszkańcami a decydentami na szczeblu krajowym i europejskim. Ma to kluczowe znaczenie dla sprawiedliwej społecznie i skutecznej ekonomicznie transformacji Śląska – powiedział Jakub Chełstowski.Czytaj też: Jeśli projekt się uda, polski region ma szanse stać się przykładem dla całej UE - Wspieranie nowych perspektyw społeczno-ekonomicznych w regionach górniczych musi rozpocząć się już dziś – za późno będzie na działania, kiedy sytuacja gospodarcza w tych regionach ulegnie pogorszeniu - zaznaczył Mark Speich.Jerzy Buzek, były przewodniczący komisji ITRE Parlamentu Europejskiego, stwierdził, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, wspierający regiony węglowe w okresie transformacji, jest stworzony w odpowiednim momencie, uzasadniony i potrzebny szczególnie w świetle nowej długoterminowej strategii klimatycznej UE do 2050 r.- Ważne było, aby usłyszeć, że jego stworzenie jest jednym z głównych priorytetów nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Kadri Simson - desygnowana na komisarza ds. energii - w odpowiedzi na moje pytanie podczas przesłuchania w PE zapewniła, że fundusz nie zastąpi innych istniejących funduszy unijnych i będą to nowe, dodatkowe pieniądze. Nasi obywatele wzywają nas do podjęcia natychmiastowych działań w związku z sytuacją kryzysową. Musimy wziąć na siebie tę odpowiedzialność i odważnie dekarbonizować naszą gospodarkę – powiedział Jerzy Buzek. Wspomniał także, że aby odnieść sukces, regiony potrzebują innowacyjnych rozwiązań, współpracy między UE, państwami członkowskimi oraz władzami lokalnymi i regionalnymi. - Ukierunkowane wsparcie finansowe, szczególnie dla regionów węglowych i regionów wysokoemisyjnych, ma kluczowe znaczenie, ponieważ dla nich transformacja energii jest największym wyzwaniem. Musimy upewnić się, że do 2050 r. będziemy w stanie osiągnąć neutralność klimatyczną i nikt nie pozostanie w tyle – powiedział Jerzy Buzek.Czytaj także: InvestEU - program inwestycyjny stwarzający możliwości terenom górniczym Wśród 350 członków KR-u jest wielu przedstawicieli z 41 regionów w 12 państwach członkowskich (w tym Zjednoczonym Królestwie), które wciąż posiadają kopalnie węgla.W Polsce chodzi przede wszystkim o województwa śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Jerzy Kwieciński, Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, powiedział, że Polska już teraz działa na rzecz transformacji regionów górniczych.- Musimy jednak pamiętać, że państwa członkowskie UE mają różne punkty startowe w tym obszarze i w związku z tym ponoszą różne koszty. Zmiany w energetyce powinny być procesem stopniowym i przemyślanym. Transformacja powinna być szyta na miarę potrzeb konkretnego regionu - z jednej strony brać pod uwagę wymiar społeczny, a z drugiej mieć zapewnione odpowiednie finansowanie – powiedział Jerzy Kwieciński. Jego zdaniem Fundusz Sprawiedliwej Transformacji powinien wspierać zarówno projekty miękkie, jak i infrastrukturalne, ale nie powinien uszczuplać budżetu na politykę spójności. Powinien nie tylko pomagać regionom górniczym, ale też tym obszarom, gdzie węgiel nie jest już wydobywany, a które mierzą się teraz problemami strukturalnymi.Czytaj także: Nie tylko Śląsk, w sumie 3 regiony pogórnicze dostaną pieniądze Komitet Regionów zalecił, by regiony górnicze, dążąc do dostosowania swojej gospodarki, prowadziły współpracę, zarówno między sobą, jak i z krajowym i unijnym szczeblem sprawowania rządów, co pozwoli uniknąć powielania działań oraz wymieniać doświadczenia. Jako narzędzia o kluczowym znaczeniu dla dywersyfikacji gospodarek tych regionów wskazuje się w zaleceniach KR-u dodatkowe szkolenie zawodowe, zakładanie uniwersytetów technicznych, rozwój otoczenia przyjaznego dla innowacji oraz cyfryzację.W opinii Komitetu Regionów kładzie się też nacisk na potencjał rozwojowy atutów, które te regiony posiadają. Twierdzi się w niej, że transformacja strukturalna w tych regionach powinna wykorzystywać obecną strukturę przemysłową i energetyczną jako podstawę rozwoju, uwzględniać cykle innowacji i inwestycji istniejących podmiotów przemysłowych oraz opierać się na klastrach przemysłowych, umiejętnościach operacyjnych i zdolnościach badawczych.W konferencji wysokiego szczebla nt. Regiony górnicze w okresie przejściowym zorganizowanej przez KR 9 października wzięli udział m.in. ministrowie szczebla krajowego i przywódcy regionalni z 11 regionów górniczych z ośmiu państwach członkowskich, wśród nich Günther Oettinger, europejski komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich.Propozycja utworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest jednym z głównych elementów programu przedstawionego przez Ursulę von der Leyen, która 1 listopada zostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej. Nowo wybrana europejska komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreira, poinformowała Parlament Europejski 2 października, że przedstawi wniosek w sprawie funduszu w terminie 100 dni od momentu objęcia stanowiska. Kolejnym z pierwszych zadań nowej Komisji będzie osiągnięcie porozumienia z państwami członkowskimi UE i Parlamentem Europejskim w sprawie budżetu UE na lata 2021–27.