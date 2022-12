Europoseł Czarnecki: wieś jest w centrum zainteresowania PiS

To jest taka próba pokazania, że absolutnie wieś jest w centrum zainteresowania PiS, i to nie jest tak, że przypominamy sobie o wsi tylko przy okazji wyborów - powiedział w sobotę PAP europoseł PiS Ryszard Czarnecki o zaplanowanym na niedzielę Zgromadzenie Polskiej Wsi w Przysusze (Mazowieckie).

Europoseł Ryszard Czarnecki pytany o zapowiedziane na niedzielę Zgromadzenie Polskiej Wsi, podczas którego najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości mają nakreślić kierunki na przyszłość dla rolnictwa, powiedział, że "tam będzie prezentacja przedstawiana przez prezesa PiS, wicepremiera Henryka Kowalczyka, także przez komisarza UE (ds. rolnictwa - PAP) Janusza Wojciechowskiego, no i wreszcie pana premiera". "Oczywiście, nie należy spodziewać się fajerwerków. To jest taka próba pokazania, że absolutnie wieś jest w centrum zainteresowania PiS i to nie jest tak, że przypominamy sobie o wsi tylko przy okazji wyborów" - wyjaśnił.

"Padnie parę konkretnych propozycji, które po pierwsze będą ułatwiały funkcjonowanie rolnikom" - zapowiedział. "To jest ten przekaz związany z przyjęciem Krajowego Planu Strategicznego, a więc pokazanie, że będzie wykonany skłon w stronę tych gospodarstw mniejszych, rodzinnych. Że proponujemy silne wsparcie dla produkcji zwierzęcej, która niestety ze względu na uciążliwość i różnego rodzaju rzeczy, takie jak ASF, była przez rolników porzucana" - mówił. "Myślę, że pan wicepremier Kowalczyk parę takich rzeczy ułatwiających tę hodowlę i pokazujących dodatkowe wsparcie zaprezentuje" - podkreślił Czarnecki.

"Powiem tak: zostanie zapowiedziane przygotowanie Kodeksu rolnego - coś na kształt kodeksu cywilnego - można powiedzieć konstytucji dla wsi i rolnictwa" - mówił. "Oczywiście, nie zaprezentujemy tego kodeksu, ale zostanie pokazane, co w tym kodeksie będzie zawarte i - jak sądzę - w ciągu najbliższych paru miesięcy, bo będzie jeszcze taka konwencja rolna w maju, być może w czerwcu - taka typowo wyborcza - i tam zostaną pokazane konkrety. Ale i tutaj zostanie zaprezentowanych parę rzeczy, które myślę, że rolnicy przywitają z uznaniem" - stwierdził.

Pytany o cel pracy nad kodeksem rolnym, Czarnecki powiedział: "On ma zebrać całe ustawodawstwo związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w jednym miejscu". "Co więcej, on będzie wiele rzeczy prostował. Wiadomo, szczególnie te sprawy własnościowe, geodezyjne - one są niezwykle skomplikowane" - mówił. "Te rzeczy zostaną ujęte waśnie w tym kodeksie. Wiele rzeczy zostanie wyprostowanych, więc to będzie tak naprawdę ustawodawstwo związane z wsią i rolnictwem w jednym miejscu" - podkreślił europoseł PiS.

Zgromadzenie Polskiej Wsi odbędzie się w Przysusze (woj. mazowieckie). Podczas spotkania głos zabierze lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. W spotkaniu - poza przedstawicielami PiS i rządu - wezmą udział także osoby związane z rolnictwem: rolnicy, przetwórcy i handlowcy.

