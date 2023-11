Europoseł Kohut: jeszcze w tej kadencji KE trzeba stworzyć podglebie do notyfikacji umowy dla górnictwa

Europoseł Lewicy Łukasz Kohut zadeklarował w piątek starania o możliwie szybkie notyfikowanie przez Komisję Europejską Umowy społecznej dla górnictwa, z datą odejścia od węgla do 2049 r. Jego zdaniem „podglebie” do notyfikacji trzeba wypracować jeszcze przed końcem obecnej kadencji KE.

Chodzi o zawartą w maju 2021 r. między górniczymi związkami i rządem Umowę dotyczącą zasad i tempa transformacji górnictwa, wraz z harmonogramem wygaszania kopalń węgla energetycznego do 2049 r. Dokument zakłada subwencjonowanie branży w tym okresie w postaci budżetowych dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń. Wymaga to zgody Komisji Europejskiej.

"Mam poczucie, że Umowa społeczna zostanie w końcu notyfikowana i to się wydarzy może nie od razu, pierwszego dnia po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska, ale na pewno - z naszą, europosłów z woj. śląskiego pomocą - w najbliższym czasie" - powiedział parlamentarzysta podczas piątkowego spotkania prasowego w Katowicach.

"Myślę, że do końca tej kadencji (Komisji Europejskiej - PAP) trzeba docisnąć, przynajmniej zrobić podglebie, a później nowa Komisja Europejska musi to podpisać. To ważne, żeby nie tylko ta Komisja podpisała, ale też żeby była kontynuacja tej polityki po wyborach europejskich w czerwcu przyszłego roku" - dodał europoseł.

W ostatnim czasie Łukasz Kohut skierował do KE interpelację, w której zapytał m.in. na jakim etapie negocjacji jest obecnie sprawa notyfikacji Umowy społecznej oraz jakie warunki musi spełnić polski rząd, by Komisja Europejska zdecydowała o notyfikacji. Europoseł nie dostał jeszcze odpowiedzi na to wystąpienie.

Zdaniem Kohuta notyfikacja Umowy jest konieczna, aby - jak mówił - "transformacja energetyczna na Śląsku odbyła się w cywilizowanych ramach, czyli do 2049 roku". "Na pewno będziemy domagać się od KE, żeby 2049 rok był uznany - jak nie teraz, to w następnym rozdaniu" - zadeklarował europoseł, oceniając, że nie ma potrzeby przyspieszania zawartej w Umowie społecznej daty odejścia od węgla w energetyce.

"To jest pułap czasowy bezproblemowo osiągalny dla Górnego Śląska, i chyba też w Brukseli coraz bardziej do tego dorastają, że 2049 rok jest też osiągalny z perspektywy Unii Europejskiej - bo widzimy jaka jest sytuacja międzynarodowa, widzimy problemy energetyczne UE" - ocenił europarlamentarzysta Lewicy. Opowiedział się za rozłożoną w czasie transformacją energetyczną i korzystaniem z węgla "dopóki go mamy". Datę 2049 jako czas odejścia od węgla uznał za "rozsądną".

W ocenie Kohuta stworzenie rządu przez Donalda Tuska będzie "nowym otwarciem", zaś sam Tusk "bardzo dobrze porusza się w mechanizmach europejskich" i będzie chciał doprowadzić do notyfikacji Umowy.

"Nie widzę ze strony Platformy Obywatelskiej jakiejś złej woli w kontekście umowy społecznej. Widzę raczej chęć utrzymania tej Umowy na tym etapie. Bo to jest trudna, ale dobra Umowa społeczna" - ocenił Kohut.

Jego zdaniem długofalowy charakter Umowy (do 2049 r.) może powodować, że - jak powiedział - "procedura będzie wymagała tej notyfikacji co kadencję Komisji Europejskiej. Trzeba o to dbać" - powiedział.

Na początku października liderzy śląskiej Platformy Obywatelskiej Wojciech Saługa i Borys Budka oficjalnie zadeklarowali respektowanie Umowy społecznej oraz szybkie uzyskanie unijnej notyfikacji.

Odnosząc się do tych deklaracji wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, odpowiedzialny w resorcie za sprawy górnictwa, ocenił, że proces unijnej notyfikacji programu, opartego na zapisach Umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego, jest obecnie blokowany przez struktury Unii Europejskiej. Skrytykował upolitycznienie - jego zdaniem - tej sprawy przez Unię.

"Proces notyfikacyjny i rozmowy (nt. notyfikacji - PAP) są absolutnie dzisiaj blokowane przez struktury Unii Europejskiej. To UE, KE dzisiaj nie przyjmuje w ogóle argumentów strony polskiej, neguje wszystkie zapisy tego wniosku (notyfikacyjnego), a przecież ten wniosek jest oparty o zapisy w Umowie społecznej i nasze dogadanie się ze stroną społeczną - a Komisja tego nie uznaje" - mówił 5 października PAP wiceminister Wesoły.

"Nie jest to zgodne z prawdą" - skomentował w piątek wypowiedzi wiceministra Wesołego europoseł Kohut. Ocenił, że w ostatnim czasie nawet na poziomie urzędniczym w KE nie było żadnych rozmów o notyfikacji Umowy.