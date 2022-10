Europoseł: nie ma żadnych powodów, żeby UE blokowała budowę elektrowni jądrowej w Polsce

Nie ma żadnych powodów, żeby Unia Europejska blokowała budowę elektrowni jądrowej w Polsce - mówił w niedzielę poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk (PiS)

Europoseł, w rozmowie z TVP Info, wskazał, że realizacja projektu jądrowego w Polsce, którą w piątek ogłosił premier Mateusz Morawiecki, oznacza m.in., że w Polsce powstanie "centrum technologii amerykańskiej na Europę Wschodnią", a ponadto, że Polska "ma zapewnione finansowanie zewnętrzne tej inwestycji".

Odnosząc się do wypowiedzi byłego premiera Leszka Millera, który stwierdził, że KE może zablokować budowę elektrowni, m.in dlatego, że wybraliśmy inwestora bez przetargu, Kuźmiuk wskazał, że nie ma żadnych powodów, żeby Unia Europejska blokowała budowę siłowni. "Kształt miksu energetycznego to absolutnie kompetencja krajowa" - powiedział, zaznaczając, że wyboru dokonano z trzech ofert, które wpłynęły, przy czym "ta (oferta- PAP) francuska nie była precyzyjna". Zaznaczył, że wyboru Polska dokonała publicznie, "przy otwartej kurtynie". Podkreślił też, że "ani jedno euro z budżetu UE nie będzie na to przeznaczone".

Uczestniczący w telewizyjnej dyskusji europoseł Marek Balt (Nowa Lewica) wskazał natomiast, że aby energia z naszej elektrowni jądrowej została uznana przez KE za "nieszkodliwą", Polska powinna zbudować magazyny na odpady radioaktywne.

Obydwaj europosłowie uznali, że sankcje, które UE nałożyła na Rosję wprowadzane są zbyt wolno i przez niektóre kraje są omijane. Zgodzili się też co do tego, że 700 mln zł, które Polska otrzymała z UE na pomoc uchodźcom z Ukrainy, są niewystarczające. Kuźmiuk wyliczył, że na zrekompensowanie pomocy udzielonej przez kraje sąsiadujące z Ukrainą, potrzebne jest co najmniej kilkanaście miliardów euro. Wyraził też nadzieję, że w przyszłym roku "ta sprawa zostanie przełamana". Podkreślił również, że Polska i inne kraje UE przyjmujące uchodźców, nie mogą być traktowane gorzej, niż Turcja, która na wsparcie uchodźców z Syrii otrzymała kwotę cztery zarazy większą, niż Polska, a nie jest członkiem UE. Balt przyznał, że kwota przyznana Polsce jest bardzo mała, co - jak mówił - wynika faktu, że wiele środków z budżetu UE zostało już rozdysponowane na walkę z pandemią. Wskazał, że na jej zwiększenie potrzebna jest zgoda premierów i prezydentów wszystkich państw UE.

W październiku 2020 r. zawarta została polsko-amerykańska umowa o współpracy w dziedzinie cywilnej energii jądrowej. Ostatnim elementem tej umowy jest podjęcie decyzji, czy polski rząd przyjmie końcowy raport strony amerykańskiej ws. budowy elektrowni jądrowej. Amerykanie mieli 18 miesięcy na przygotowanie odpowiednich dokumentów i oferty.

W połowie września br. ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz prezes Westinghouse Polska przekazali "Raport koncepcyjno-wykonawczy w zakresie współpracy w obszarze Cywilnej Energetyki Jądrowej". Jak informowało wówczas MKiŚ, raport "jest szczegółową dwustronną mapą drogową mającą prowadzić do budowy sześciu wielkoskalowych reaktorów opartych o amerykańską technologię".

Oprócz Amerykanów swoje oferty dot. budowy elektrowni jądrowych złożyli także Francuzi (EDF) oraz Koreańczycy (KHNP).

