Eurostat: import ropy z Rosji do UE w przeciągu 2022 r. spadł z 24-31 proc. do 4 proc.

W okresie od ostatniego kwartału 2021 r. do stycznia 2022 r. Rosja dostarczała 24-31 proc. ropy na rynek unijny. W grudniu 2022 r. import rosyjskiej ropy stanowił 4 proc. zapotrzebowania UE – poinformował we wtorek Eurostat. Pozycję największego dostawcy ropy do UE zajęły Stany Zjednoczone.

We wtorkowej informacji Eurostatu podkreślono, że do końca stycznia 2022 r. podstawowym źródłem importu ropy naftowej do UE była Rosja. W okresie od ostatniego kwartału 2021 r. do stycznia 2022 r. Rosja pokrywała 24-31 proc. zapotrzebowania rynku unijnego na ropę naftową. Drugie miejsce w tym okresie zajmowały Stany Zjednoczone - surowiec z USA stanowił 10-13 proc. całkowitego importu ropy do UE.

Zaznaczono, że w lutym i kwietniu 2022 r. unijny import ropy z Rosji był wysoki, odpowiadając odpowiednio za 33 proc. i 30 proc. całkowitego importu surowca. Z kolei w marcu wyniósł 18 proc. Jak zauważono, w maju ub.r. Rosja dostarczała 12 proc. sprowadzanej do UE ropy, a od września jej udział stopniowo spadał, by w grudniu 2022 r. osiągnąć poziom 4 proc.

W tym samym czasie - podkreślił Eurostat - rosły dostawy ze Stanów Zjednoczonych, które w grudniu 2022 r. odpowiadały za 18 proc. całkowitego importu ropy do UE (wzrost o 6 pp. względem ostatniego kwartału 2021 r.). Tym samym USA stały się największym dostawcą ropy naftowej na rynek unijny - stwierdzono.

W minionym roku znacząco zwiększył się także udział dostaw z rynku norweskiego, które w grudniu 2022 r. stanowiły 17 proc. całkowitego importu ropy do UE (wzrost o 7 pp. względem końca 2021 r.). Wzrósł również import z Wielkiej Brytanii - do 9 proc. (o 4 pp.), Libii - do 7 proc. (o 2 pp.).

Dostawy z Kazachstanu oraz Iraku pozostały na podobnym poziomie lub odnotowały niewielki wzrost w porównaniu do ostatniego kwartału przed rozpoczęciem rosyjskiej ofensywy na Ukrainę; ropa z tych krajów stanowiła odpowiednio 8-14 proc. i 7-12 proc. unijnego importu surowca - podał Eurostat.

5 lutego 2023 r. weszło w życie embargo Unii Europejskiej na produkty z ropy z Rosji, w tym na paliwa gotowe. Wcześniej, 5 grudnia 2022 r., wprowadzone zostało embargo na rosyjską ropę sprowadzaną drogą morską.

