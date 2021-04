Euvic zapowiada serię przejęć w sektorze IT do końca maja

Spółka Euvic zapowiada przeprowadzenie serii transakcji do końca maja, które złożą się na największe przejęcie w sektorze IT w tym roku - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Pierwszą z serii transakcji jest, jak podał Euvic, jest przejęcie kontroli nad firmą eo Networks, spółką notowaną na rynku New Connect.

"Dzięki przejęciu eo Networks Grupa Euvic może wzmocnić zarówno filar wytwarzania oprogramowania, jak i infrastruktury, osiągając liczne synergie, szczególnie w obszarze sieci serwisowej. Zgodnie z zapowiedzią zarządu Euvic, jest to pierwsza z serii transakcji, jakie spółka chce przeprowadzić do końca maja, a które złożą się na największe przejęcie w sektorze IT w tym roku" - czytamy w komunikacie Euvic.

Dodano, że pierwsze inwestycje w eo Networks Euvic realizował już w 2020 roku. Od tego czasu posiadał blisko 12 proc. akcji spółki. Dalsza współpraca umożliwi rozwój segmentu infrastruktury IT, który jest jednym z dynamiczniej rozwijających się filarów.

"Przejęcie kontroli nad eo Networks będzie ważnym ruchem w rozwoju filaru IT, który ma dla naszej Grupy strategiczne znaczenie. Eo Networks ma imponujące doświadczenie w zakresie wsparcia i serwisowania sprzętu oraz infrastruktury IT dla największych podmiotów na rynku. Ma także autorskie oprogramowanie, doskonale ułożone procesy oraz sieć świetnych specjalistów w całym kraju, a także doświadczoną kadrę menedżerską" - powiedział, cytowany w komunikacie, współzałożyciel i prezes Euvic Wojciech Wolny.

Grupa Euvic istnieje na polskim rynku od 2005 roku. Należące do niej spółki zatrudniają ponad 3,5 tys. osób w ponad 20 biurach w Polsce, ale także Austrii, Szwecji, Niemczech i USA.

Eo Networks SA działa od 2001 na terenie Polski i UE. To firma specjalizująca się w tworzeniu i utrzymaniu rozwiązań software'owych, a także w świadczeniu usług serwisowych na rynku korporacyjnym i w sektorze publicznym.

