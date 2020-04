Exatel otworzył zagraniczny punkt udostępniania usług w Paryżu

Telekomunikacyjna spółka Exatel otworzyła w Paryżu siódmy punkt udostępniania swoich usług (POP - point of presence) poza granicami Polski. Według Exatela, to kolejny krok umacniający pozycję spółki jako cyfrowego pomostu, łączącego zachód i wschód Europy.

Jak podkreślił Exatel, od 2016 r. intensywnie rozbudowuje swoją obecność na rynkach zagranicznych i przed otwarciem punktu w Paryżu udostępniał usługi we Frankfurcie, Amsterdamie, Londynie, Kijowie, Moskwie i Pradze.

"Uruchomienie międzynarodowego punktu styku w Paryżu wynika z potrzeby ekspansji międzynarodowej oraz walki o regionalną dominację w tranzycie ruchu IP. Rozbudowa naszej sieci o punkt w stolicy Francji wynika bezpośrednio z potrzeb naszych klientów. Znacząca część naszego ruchu sieciowego jest kierowana do i z tego kierunku. Uruchomiony punkt pozwoli nam też na zwiększenie globalnej przepustowości całej sieci IP zarządzanej przez Exatel - ocenił dyrektor Biura Architektury i Planowania Sieci spółki Michał Szczęsny.

Jak podkreślił wiceprezes Exatela Rafał Magryś, rynki międzynarodowe od wielu lat są ważnym elementem strategii rozwoju spółki. "Już dawno temu zrozumieliśmy szansę, płynącą ze strategicznego położenia Polski na mapie Europy. To ogromny potencjał, który wykorzystujemy do dalszego rozwoju firmy. Połączenie wysokiej niezawodności sieci i jakości naszych usług sprawia, że jesteśmy kluczowym partnerem w tej części Europy zarówno dla największych globalnych operatorów, jak i międzynarodowych korporacji" - powiedział Magryś.

Zdaniem wiceministra aktywów państwowych, Macieja Małeckiego, w czasie gdy szczególnego znaczenia nabiera budowanie pozycji spółek na rynku europejskim trzeba, należy zaznaczać swoją obecność w każdym segmencie rynku. "Innowacyjne rozwiązania i konsekwentne działanie w tranzycie ruchu IP potwierdza tę zasadę i otwiera tym samym kolejne możliwości nowoczesnego funkcjonowania w sektorze operatorskim" - ocenił Małecki.

Exatel przypomniał, że kierunek ekspansji to efekt przyjętej w 2016 roku wieloletniej strategii rozwoju firmy. Jednym z głównych jej założeń jest zwiększenie udziałów w sektorze operatorskim w kraju, jak i za granicą, komercyjnym oraz publicznym. Dwa pierwsze potrzebują dużych pojemności, odpowiedniego zasięgu sieci światłowodowej i jej niezawodności, a wszystko po to, by swobodnie przesyłać dane pomiędzy dowolnymi punktami w Europie zaznaczyła spółka.

Exatel to operator telekomunikacyjny i dostawca usług cyberbezpieczeństwa, w 100 proc. należący do Skarbu Państwa. Exatel ma m.in. prawie punktów styku z operatorami krajowymi i zagranicznymi. W Polsce firma świadczy usługi telekomunikacyjne dla biznesu, innych operatorów, sektora publicznego, służb, dla infrastruktury wykorzystywanej przez polski rząd i ministerstwa, kluczowych systemów energetycznych oraz innej infrastruktury krytycznej. Od 2019 r. świadczy także usługi łączności satelitarnej.