Exatel: po trzech kwartałach 2020 r. wynik netto to 0,4 mln zł

Pierwsze trzy kwartały firma zamknęła z wynikiem netto 0,4 mln zł - poinformował we wtorek Exatel. Zapowiedział także budowę teleportu satelitarnego, który powinien zostać oddany do użytku w drugiej połowie 2021 roku.

Jak podano w komunikacie firmy, jeśli chodzi o wskaźnik EBIDTA, to pierwsze trzy kwartały firma zamknęła z wynikiem 49,4 mln złotych, czyli o 8 proc. lepszym od planowanego i o ponad 3,8 mln złotych względem dziewięciu miesięcy 2019 roku. Marża po kosztach bezpośrednich na koniec września osiągnęła wartość 142,3 mln złotych, czyli lepiej o 1,7 proc. względem planu i 8,9 proc. rok do roku.

"Uzyskanie rentowności to najważniejszy cel strategii wdrożonej jeszcze w 2017 roku. Zakładaliśmy, że osiągniemy ją w 2021 roku. Plan zrealizowaliśmy 16 miesięcy przed planowanym wówczas terminem" - skomentował prezes zarządu Exatel Nikodem Bończa Tomaszewski, cytowany w komunikacie firmy.

Firma ocenia, że rosnąca efektywność finansowa wynika ze strategii wychodzenia z kontraktów o wysokim ryzyku biznesowym, szczególnie widocznym w Hurcie Głosu. Przekłada się to na mniejsze przychody ze sprzedaży, które w pierwszych dziewięciu miesiącach osiągnęły wartość 264,5 mln złotych. Natomiast do 60,1 mln złotych zwiększyły się środki pieniężne na rachunkach Exatela przy jednoczesnym braku długoterminowych zobowiązań finansowych.

Według komunikatu, w ocenie Nikodema Bończy Tomaszewskiego Exatel trend wzrostowy zawdzięcza m.in. wybudowaniu 2188 km nowej sieci światłowodowej, dywersyfikacji działalności i uzupełnieniu podstawowej oferty o usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, IT oraz łączności satelitarnej, a także wzrostowi efektywności finansowej firmy, rozwojowi na rynkach międzynarodowych (w zakresie hurtu głosu oraz transmisji danych) i wdrażaniu produkcyjnemu autorskich projektów badawczo-rozwojowych.

Exatel poinformował także o projektach badawczo-rozwojowych firmy. Pierwszym, zrealizowanym pod koniec 2019 roku, był TAMA - autorski anty-DDoS klasy operatorskiej. "Ten 18-miesięczny projekt zrealizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został produkcyjnie uruchomiony w sieci Exatel. Po 9 miesiącach jego funkcjonowania chroni on już ponad 80 klientów polskiego operatora telekomunikacyjnego" - napisano.

Firma wskazała, że swój rozwój na najbliższe lata planuje oprzeć na automatyzacji sieci w oparciu o technologię SDN (z ang. Software-Defined Networking - sieć definiowana programowo). To rozwiązanie, nad którym zespół B+R Exatela obecnie pracuje w ramach projektów SDNbox i SDNcore. Exatel chce się także skupić na wzmocnieniu pozycji na rynku euroazjatyckim m.in. poprzez rozbudowę trasy Frankfurt - Moskwa oraz inwestując w obszarze wymiany ruchu IP.

"Tego typu projekty będą wymagały dużych nakładów finansowych. Dlatego planujemy ich realizację w oparciu o finansowania zewnętrzne" - wyjaśnił Nikodem Bończa Tomaszewski.

We wtorek Exatel zapowiedział również budowę teleportu satelitarnego z możliwością kontroli misji, dzięki któremu będzie można nie tylko nadawać i odbierać sygnał z satelit, ale również sterować platformami satelitarnymi wyniesionymi już w przestrzeń kosmiczną. Exatel lat świadczy usługi łączności satelitarnej od dwóch lat.

Według firmy, polski teleport satelitarny Exatela będzie jedynym tego typu rozwiązaniem w Europie środkowo-wschodniej kontrolowanym przez Spółkę Skarbu Państwa. Z jego usług będą mogły skorzystać organizacje krajowe, jak i zza granicy. Planowany termin zakończenia inwestycji i oddania jej do użytku to druga połowa 2021 roku.

Exatel to polski operator telekomunikacyjny oraz dostawca usług teleinformatycznych (ICT), cyberbezpieczeństwa oraz łączności satelitarnej. Zbudował i zarządza jedną z największych sieci światłowodowych w Polsce, liczącą ponad 20 500 km. Dostarcza transmisję danych we wszystkich polskich bankach komercyjnych i 91 spółkach sektora energetycznego. Zaprojektował i zbudował sieć OST do łączności administracji rządowej. Zarządza połączeniami z 310 operatorami krajowymi i 136 zagranicznymi. Jest obecny w międzynarodowych punktach wymiany ruchu w Londynie, Frankfurcie, Amsterdamie, Moskwie, Kijowie, Pradze i Paryżu. Jest też m.in. pomysłodawcą projektu #Polskie5G - jednego hurtowego operatora ogólnopolskiej bezprzewodowej sieci łączności mobilnej w standardzie 5G w paśmie 700MHz. Od 2017 roku należy w pełni do Skarbu Państwa, jest nadzorowany przez Ministra Aktywów Państwowych.