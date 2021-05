Exatel: wynik netto w 2020 r. to 1,4 mln zł, EBITDA 68,4 mln zł

Wynik netto w 2020 r. to 1,4 mln zł, EBiTDA - 68,4 mln zł, a w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. odpowiednio 0,7 mln zł i 23,8 mln zł - podał Exatel na czwartkowej konferencji. Jak podkreślono, w 2021 r. wszystkie wskaźniki wskazują na pełną rentowność.

Jak podał w czwartek Exatel na konferencji na temat wyników finansowych, w 2020 r. przychody wyniosły 363 mln zł, co oznacza spadek o 3,1 proc. rok do roku, EBITDA wyniosła 68,4 mln zł, co oznacza wzrost o 21 proc. rok do roku, EBIT wyniósł minus 1 mln zł, co oznacza 13,8 mln wzrost rok do roku, wynik netto to 1,4 mln zł, czyli wzrost o 12 mln zł rok do roku, a środki pieniężne to 93,3 mln zł, czyli 169 proc. wzrostu rok do roku.

Prezes Exatela Nikodem Bończa Tomaszewski podkreślał podczas prezentacji, że jeśli chodzi o wyniki za 2020 r., to wszystko zrealizowano zgodnie z planem albo powyżej planu. "Spadek przychodów był zgodny z planem i wynikał z wycinania niskomarżowych usług, zwłaszcza w obszarze hurtu głosu, co poprawiło rentowność" - powiedział. "Cały wynik był budowany w oparciu o stałe wzrosty i nie jest to pochodna żadnych operacji jednorazowych" - podkreślił.

Jak opisywał, jeśli chodzi o relację klientów sfery komercyjnej i publicznej, to 68 proc. przychodów pochodziło z rynku komercyjnego.

"Jeśli chodzi o pierwsze cztery miesiące tego roku, to wszystkie wskaźniki wskazują na pełną rentowność" - poinformował Bończa Tomaszewski.

Przychody wyniosły 127,6 mln zł, co oznacza 9,5 proc. wzrostu rok do roku, EBITDA - 23,8 mln zł, czyli 15 proc. wzrostu rok do roku, EBIT - 1,1 mln zł, czyli 2,8 mln wzrostu rok do roku, wynik netto to 0,7 mln zł, czyli 2,5 mln zł wzrostu rok do roku, a środki pieniężne 75,7 mln zł, czyli 93 proc. wzrostu rok do roku.

"Udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której jesteśmy w stałej tendencji wzrostowej" - podkreślał. Ocenił, że stało się to m.in. dzięki dodaniu do telekomunikacyjnej działalności Exatela nowych obszarów m.in. cyberbezpieczeństwa, badań i rozwoju oraz usług IT.

Jak opisywał wiceprezes spółki Rafał Magryś, na wzrost wpłynął m.in. rozwój sieci światłowodowej, budowanej zarówno dla klientów biznesowych jak i w obszarze infrastruktury krytycznej, jak np. sieć OST112 i GOV.net dla MSWiA oraz sieci telekomunikacyjnej MON. Wskazał, że istotny jest także aspekt międzynarodowej działalności Exatela: w ciągu ostatnich trzech lat udało się np. wybudować pięć nowych punktów wymiany ruchu, zoptymalizować i zabezpieczyć sieć między Moskwą a Frankfurtem, zoptymalizować bazę klientów w obszarze hurtu głosowego, rozwinąć współpracę z klientami TIER1 w zakresie transmisji i ekspansji na nowe rynki.

Według Magrysia, Exatel staje się też "intergratorem usług" w sektorze ICT, rozwinął cały obszar związany z cyberbezpieczństwem i obszarem infrastruktury krytycznej, działa na rynku bankowości i energetyki, ale wszedł także do sektora chemicznego, spożywczo-przemysłowego, fintechów i gamingu.

Podczas konferencji podkreślano również rolę rozbudowy sieci WAN zarówno dla klientów ze sfery publicznej, jak z sektora prywatnego. Jak podkreślano, Exatel rozwija też własne technologie i rozwiązania, m.in. anty-DDos Tama. Stawia także na rozwój kompetencji satelitarnych: buduje teleport satelitarny, który będzie gotowy w czerwcu.

Według Bończy Tomaszewskiego, na przyszłą działalność spółki kluczowy wpływ będzie miała sytuacja po pandemii. Jak mówił, w czasie pandemii spółce udało się ukończyć budowę sieci WAN dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, realizowano także dodatkowe projekty, jak budowa sieci WAN opartej o łączność LTE oraz telefonii cyfrowej dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Prezes spółki podkreślił, że pandemia nie spowodowała lawinowego zwiększenia popytu na usługi telekomunikacyjne, gdyż obsługiwani przez Exatel klienci przeszli już w zdecydowanej większości transformację cyfrową. Wskazywał, że jednocześnie nastąpił negatywny trend wyhamowania projektów rozwojowych, jeśli chodzi o sieci telekomunikacyjne, a proces decyzyjny w firmach, czy wrócą do modelu działania sprzed pandemii czy pozostaną w modelu hybrydowym, rozpocznie się najwcześniej w drugiej połowie roku i potrwa do połowy 2022 r. Dlatego - wyjaśniał - w tym roku Exatel skupił się na poprawie wewnętrznej efektywności; zreorganizowano m.in. obszar budowy i utrzymania sieci. Według szacunków oszczędności z tym związane wyniosą w ciągu 5 lat ok. 27 mln zł. Spółka chce też świadczyć tego typu usług dla klientów.

Jak opisywał, projekty wyznaczające dalszy rozwój Exatela dotyczą też tzw. polskiego connectivity, czyli budowy polskiej pozycji w cyberprzestrzeni. Chodzi m.in. o budowę światłowodu łączącego Polskę i USA, rozwój projektu Polskiego 5G i budowę bezprzewodowego systemu łączności specjalnej m.in. dla służb mundurowych i ratowniczych oraz budowę konstelacji satelitów służących do obserwacji Ziemi.

Exatel planuje też zakupy, zarówno infrastruktury jak i całych firm z obszarów infrastruktury światłowodowej, centrów przetwarzania danych, sektora kosmicznego i ICT.

Exatel to polski operator telekomunikacyjny oraz dostawca usług teleinformatycznych (ICT), cyberbezpieczeństwa oraz łączności satelitarnej. Zbudował i zarządza jedną z największych sieci światłowodowych w Polsce, liczącą ponad 21 700 km. Zarządza połączeniami z 317 operatorami krajowymi i 127 zagranicznymi. Jest obecny w międzynarodowych punktach wymiany ruchu w Londynie, Frankfurcie, Amsterdamie, Moskwie, Kijowie, Pradze i Paryżu. Od 2017 roku należy w pełni do Skarbu Państwa, jest nadzorowany przez Ministra Aktywów Państwowych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl