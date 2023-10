Expo 2025. Ruszył program dla firm, to dla nich duża szansa

Podczas PAIH Forum Biznesu ogłoszone zostało rozpoczęcie naboru polskich firm do Programu Partnerskiego w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii – poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Podczas PAIH Forum Biznesu ogłoszone zostało rozpoczęcie naboru polskich firm do Programu Partnerskiego w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2024 roku.

Za udział Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai odpowiedzialna jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), a instytucją nadzorującą projekt jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Expo 2025 potrwa od 13 kwietnia do 13 października 2025 r., a na teren wystawy wybrana została sztuczna wyspa Yumeshima na wodach Zatoki Osaka w regionie Kansai w mieście Osaka, w Japonii.

Inicjatywa obejmuje zróżnicowaną ofertę pakietów sponsorskich, przy różnym poziomie zaangażowania finansowego. W ramach Programu Partnerskiego przewidziano następujące kategorie współpracy: Partner wyposażenia Pawilonu Polski, Partner wydarzeń towarzyszących, Sponsoring wydarzeń towarzyszących i Partnerstwo strategiczne.

"To wyjątkowa okazja, by włączyć się w promocję naszego kraju i podzielić się swoją wizją"

- Zachęcam polskich przedsiębiorców do udziału w Programie Partnerskim. To wyjątkowa okazja, by włączyć się w promocję naszego kraju i podzielić się swoją wizją, innowacyjnością oraz rozwiązaniami biznesowymi na arenie międzynarodowej. Dzięki takim inicjatywom możemy budować rozpoznawalność marki polskich produktów i usług na świecie – stwierdził Grzegorz Piechowiak, Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai, cytowany w komunikacie.

Zgłoszenia do Programu Partnerskiego przyjmowane są do 30 czerwca 2024 roku. Hasłem przewodnim udziału Polski w Expo 2025 jest „Poland. Heritage that drives the future” – „Polska. Dziedzictwo, które napędza przyszłość”.

"Obecność na Expo to okazja do promocji polskich firm, ale także szansa na nawiązanie strategicznych partnerstw"

- Program Partnerski to tylko jedna z inicjatyw, którą przygotowaliśmy w ramach programu gospodarczego udziału Polski w Expo 2025 Osaka, Kansai. Jako instytucja kompleksowo wspieramy umiędzynarodowienie polskich firm. Obecność na Expo to okazja do promocji polskich firm, ale także szansa na nawiązanie strategicznych partnerstw międzynarodowych, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz eksplorację nowych rynków – powiedział Paweł Kurtasz, prezes zarządu PAIH, cytowany w komunikacie.

PAIH podała, że realizacja programu gospodarczego skupiona będzie w szczególności na branżach, które zostały zdefiniowane jako branże o największym potencjale eksportowym na rynki azjatyckie i uznane za najbardziej priorytetowe w relacjach handlowych z Japonią. Należą do nich, jak podano, sektor medyczny i farmaceutyczny, sektor kosmetyczny, sektor IT/FinTech, sektor zielonych technologii (w tym branża wodorowa), sektor rolno-spożywczy (w tym AgriTech) i sektor gamingowy.

